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美國務院大讚「台灣是防疫領袖」　接連挺台參與WHA

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▲▼美國國務院亞太局讚台灣是防疫領袖。（圖／翻攝推特／@USAsiaPacific）

▲美國國務院亞太局讚台灣是防疫領袖。（圖／翻攝推特／@USAsiaPacific）

記者葉國吏／綜合報導

台灣宣布捐贈200萬片口罩給美國，美國國務院不止讚台灣是「真朋友」，雙方官員也開會討論擴大台灣國際參與。國務院亞太局今天再表示，台灣為防疫領袖，應成為世界衛生大會觀察員。

根據《中央社》報導，新冠肺炎1月底入侵美國，短短2個月時間，美國不只淪為全球最大疫區，前線醫療人員也面臨口罩、個人防護設備嚴重不足的問題。總統蔡英文1日宣布，將捐贈1000萬片口罩給受疫情嚴重影響國家，其中將捐給美國200萬片。

美國國務院亞太局今天透過推特（Twitter）表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫工作上，台灣是位領袖。

國務院亞太局指出，美台雙方希望與世界各國分享「台灣（防疫）模式」（Taiwan model）；台灣在全球衛生健康方面有其角色要扮演，也應成為世界衛生大會（WHA）觀察員。

美國國務院上下近日接連發言挺台參與WHA。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月30日與記者進行電話簡報時，被問及支不支持台灣取得WHA觀察員身分；蓬佩奧表示，將盡全力協助台灣在與其內部事務相關的國際組織中，取得「適當角色」。

此外，國務院發言人辦公室本月2日晚間大動作發出媒體通知表示，美台雙方高階外交官員3月31日共同召開虛擬會議，討論如何擴大台灣國際參與，包括對恢復台灣WHA觀察員身分所做的努力。

國務院強調，若世界各國能對「台灣模式」、其慷慨貢獻及令人欽佩的專業知識有更多了解，想必能受益良多。

針對台灣捐贈口罩協助美國前線醫療人員防疫一事，美國國務院一位不具名發言人1日讚揚台灣不只是民主成功故事，更是患難時的「真朋友」；白宮國安會2日也推文表示，感謝台灣民眾在美國持續對抗疫情之際，給予慷慨支持與合作。

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