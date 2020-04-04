美國鎖國前兆？　國務院連發撤僑資訊：全體公民應立即返國

▲美國國務院推特不斷發布撤僑班機資訊。（圖／翻攝美國國務院推特）

記者葉國吏／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒，目前確診已經超過27萬例。美國國務院3日再推特連發撤僑班機訊息，並建議「美國公民應該立刻計畫回國」，引起外界猜測此舉是否為鎖國前兆。

根據《今日美國》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在3月31日表示，他不知道各國航班可以繼續營運下去多久，在此情況下他呼籲旅居海外的美國公民「應該立即行動返回家園」。

美國國務院推特3日發布撤僑班機訊息，根據目前資訊顯示，北馬其頓、巴基斯坦、伊拉克、緬甸、獅子山、埃及、孟加拉、秘魯等國家都有駐地美國大使安排好指定包機，其他國家則必須等待準備或是自行轉機、訂購機票返國。