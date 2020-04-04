紐約單日562死創新高！確診破10萬　州長宣布徵用吸呼防護裝備

▲紐約確診破10萬。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，紐約州長古莫今天公布，全州確診突破10萬例，單日562死，創疫情爆發以來新高。古莫決定下令徵用醫院與企業閒置的呼吸器與防護裝備，解決燃眉之急。

根據《中央社》報導，根據紐約州政府最新數據，全州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診總數達10萬2863例，新增1萬482例，首度日增破萬例；累計2935人死亡，日增近24%，3天來激增近一倍，總數占全美約45%。

在醫療物資不足的情況下，古莫（Andrew Cuomo）簡報時宣布將簽署行政命令，讓紐約州政府有權向醫院與民間企業徵用閒置的呼吸器、口罩和其他個人防護裝備，由國民兵分配給需求迫在眉睫的單位，之後會物歸原主或以金錢補償。

古莫說：「我不會在明知呼吸器庫存快用光，州內其他地方醫院卻有閒置呼吸器的情況下，任憑病患因為沒有呼吸器而喪命。」

古莫昨天警告，紐約州庫存2200台呼吸器，依目前消耗速率，估計6天內就會用光。他今天直言，聯邦政府資源有限，應按各地疫情嚴重程度滾動式分配，等紐約疫情降溫，再將物資送往其他重災區，「紐約正深陷危機，幫助紐約」。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）呼應古莫構想，敦促全美徵召醫護人員派往紐約等嚴重疫區。他今天上電視受訪時說：「如果沒有全國徵召醫生、護士和各類醫護人員，及時將他們派往國內需求最迫切的地方，我不認為我們會有安度危機所需的專業人力。」

在美國總統川普同意下，由聯邦機關與軍方運作的曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）2500床位臨時醫院將改變方針，只收治新冠肺炎患者。

但本週起停靠曼哈頓的美軍醫療艦安慰號（USNS Comfort）不收新冠肺炎患者，截至昨晚，僅20名病患從岸上醫院轉到這艘擁有1000床位的艦艇。古莫解釋，美國海軍顧慮是一旦治療2019冠狀病毒疾病，事後艦上消毒將是一大工程。

紐約市政府昨天建議民眾出門以頭巾、圍巾或自製面罩遮住口鼻，降低無症狀感染者將冠狀病毒傳染給他人的風險。被問及紐約州政府立場為何，古莫說，口罩有幫助，但配戴者不要產生錯誤的安全感，以為不用再保持社交距離。