國際油價本週反彈逾30％！　謝金河：減產只是治標、疫情抑制仍是復甦關鍵

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

自新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散以來，各國紛紛啟動鎖國封城政策，航空旅遊業也都成焦點「慘」業。財信傳媒董事長謝金河昨（3）日在臉書發文，指出若疫情沒有收斂，全球經濟不會回到常軌；其中，石油更是值得重點關注的指標。

新金河表示，經濟活動休克，石油是經濟活動非常重要的敏感指標，要觀察世界經濟脈動，油價跌至哪裡？能不能有效止跌？這是觀察金融市場波動的一項重要指標。

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謝金河回顧在去年11月底參拜日本東大寺時，對照今日光景，如今沒有行人，只剩下麋鹿。過去磨肩擦踵的遊客穿梭的旅遊景點，如今門可羅雀。

▲日本奈良如今無遊客參訪，鹿甚至跑到街上閒晃。（圖／美聯社）

謝金河指出，這次WTI（西德州原油）每桶最低跌至20.1美元，北海布蘭特原油（Brent）跌至24.88美元，除了經濟休克，用油量鋭減，這當中又涉及沙烏地阿拉伯、俄羅斯與美國頁岩油業者的地緣政治問題，油價下跌一度引來美股重挫；現在川普要穩定美國股市，勢必先把油價下跌的引信解決。

川普在推特預告產油國家恊議減產，油價應聲大漲超過23％，WTI一度來到每桶28.45美元，布蘭特原油來到每桶34.91美元。謝金河表示，石油強彈有利化解股市壓力。

▲產油國家恊議減產，油價本週應聲大漲超過23％。（圖／路透社）

謝金河先前曾提到三大指標：

一、美元不要再超越102.99，慢慢回落到100以內。

二、恐慌指數不能再創84.83的新高，有效落至50以下。

三、油價守住了20美元，不要朝一字頭邁進，那麼全球股市動盪會趨緩，在各國卯足全力救市之下，尋求震盪打底的機會。

謝金河認為這兩天油價首度出現曙光，但減產只是治標，未來油價要往上，仍得看疫情能否得到抑制。世界重新流動、地球重新呼吸，才能重啓世界經濟新動能。



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