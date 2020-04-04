轉黑！3月出口金額估年減上看5%　專家：傷害延續到第2季

▲疫情持續發燒，3月出口金額不樂觀（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部週三（8日）將公布進出口統計，根據財政部預估，受到新冠肺炎的影響，國際多國已經採行封城、隔離等政策，實質傷害到實體經濟，3月的出口值將為負成長，較去年同期減少2%到5%，甚至專家預估，將年減達到5.6%左右，加上中國大陸3月仍有停工情況，將會衝擊塑化及機械的出口動能。

根據歷史資料顯示，去（2019）年3月出口286.8億美元，而財政部估計，3月出口金額恐怕無法到達去年的成績，可能減少2%到5%之間。

請繼續往下閱讀...

中央大學經濟系教授徐之強表示，現在新冠肺炎（COVID-19）的疫情在美國等地方持續擴散，而我國對美國的貿易依存度同樣相當高，因此預估疫情衝擊出口情形將延續到第2季。

財政部官員表示，中美貿易戰的正向發展、5G以及AI的新興商機、台商產能移回台灣等正項因素仍在；但新冠肺炎疫情仍肆虐全球，形成短期衝擊，後續發展也尚未明朗，全球的消費和原物料的價格已經受到影響，確實會壓縮我國出口動能。

以2月的出口值來說，原本財政部是預估可以年成長三成左右，但是僅成長24.9%，出口值253.8億美元，顯示新冠肺炎確實衝擊到我國的出口金額，單月出口值衝擊約15到18億美元。

元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣則指出，疫情導致全球前所未有的封城、隔離等措施，這些都不利全球產業鏈的生產與運輸，各國的需求一度跌破20美元，原物料價格也明顯走跌。經濟部所公布的2月外銷訂單來看，在工作日還比較多的情形下，仍比去年同期少了0.8%，顯見出口仍相當不利。

以經濟部2月外銷訂單指數而言，賴怡欣認為，即使今年2月的工作天數足足比去年多了5天，但2月外銷訂單金額仍年減0.8％，足見疫情衝擊甚深。雖然國際經濟進入寒冬，但台灣因疫情相對控制得宜，可能會有部分轉單效應，預估3月出口值應為負成長5.6%。

徐之強則認為，由於中國大陸、美國、歐洲等各國都有封城、隔離等政策，生產鏈恐怕產生斷鏈危機，第1季經濟表現受到衝擊，加上各行業尤其是航空業等幾乎已經沒有運行等，出口低迷恐怕會延續到第2季。