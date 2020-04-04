亂世投資術！定期定額抗波動　長期投資表現可期

▲ 定期定額投資不必擔憂市場波動。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

市場震盪不斷影響投資信心，在經濟前景尚未明朗之際，投資專家多建議採「定期定額」進場布局，既可分散風險也不用研究進場時點，且長期投資下多半有不錯的投資表現，普遍受到國內投資人認同。為鼓勵定期定額投資，基金網路銷售平台基富通也推出全平台「股票型基金終身定期定額1折」超低申購手續費，讓投資人再省投資成本。

基富通董事長林修銘表示，目前全球經濟局勢仍有諸多不確定，投資人心態也趨於保守，但觀察過去市場也多次經歷震盪，在不確定因素逐一消除後，市場往往都能收復跌幅。以台股來說，近期也同樣受到國際股市影響出現不小的震盪，但本次國際疫情下台灣防疫表現佳，一旦疫情受到控制，經濟有望出現反彈，目前國際疫情後續發展尚不明朗，若採取定期定額方式長線布局台股基金，投資表現值得期待。

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林修銘進一步指出，根據投信投顧公會資料顯示，截至2020年2月，國內投信公司定期定額扣款人數總計超過45萬人，每月扣款金額36.2億元，皆較前一年度增加，扣款人數更連續37個月維持在40萬人以上，凸顯定期定額的投資方式深獲國內投資人認同。採用定期定的方式投資，不用去猜測市場底部，透過分批進場，同時做好資金控管也分散進場時間點，長期佈局下也能累積一筆財富。

基富通總經理黃致淵指出，為持續推動定期定額，基富通也推出包括台股基金、海外股票基金等所有股票型基金，皆享有定期定額申購手續費終身1折優惠，只要在5月15日之前新申購，並在6月29日前完成首次扣款，則可享有此優惠費率。另外基富通官網新上線的日日扣功能，讓原本定期定額每月可選定的9個扣款日 (2、6、8、12、16、18、22、26、28號)，資加至28個(1~28日)，即每天都可以是定期定額扣款日，讓基金投資申購更加靈活。

黃致淵表示，市場不會永遠下跌，與其去猜測進場時點，不如透過定期定額的方式來佈局，因為在長期且紀律投資下，進場時點的風險都可以被有效的分散，也呼籲投資人在市場震盪下可及早開始自己的定期定額，為自己的理財做規劃，並把握基富通優惠時間，讓投資就從節省成本開始。