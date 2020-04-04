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貨幣競貶　黃金利多

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

四月三日公布美國三月就業報告，截至三月三十日止，美國COVID-19新冠肺炎的確診人數已突破十四萬人來看，三月的就業報告恐怕會讓市場大吃一驚。

所以先有聯準會(Fed)聖路易分行總裁布拉德出面打預防針，他說：「美國第二季失業率恐高達三○％，需強力財政因應」，乍聽之下可能有點危言聳聽，但從美國總統川普與國會的救濟案金額高達二．二兆美元的金額，紐約州長還是大喊不夠，遠遠不夠的情況下，間接驗證美國從三月起的就業報告將會急遽惡化，所以聯準會才會在三月連降兩次利率到零利率，再加一次無限量的量化寬鬆(QE)，等於直接把二○○八年金融海嘯時的貨幣寬鬆政策一口氣在三月釋放，對於黃金來說，絕對是個利多。

初請失業金人數與確診數比值 呈幾何級數擴散

英國獨立報當地時間三月二十五日報導，美國加州州長紐森表示，為了控制疫情，頒布「居家令」，過去兩周內加州超過一百萬人申請失業。

請繼續往下閱讀...

這數字很驚人，沒對照沒傷害，調出歷史資料發現，美國二○二○年三月十四日初領失業金人數從二一．一萬人增加到二八．一萬人，也就是三月初失業人口開始明顯增加，此時三月十四日的美國COVID-19新冠肺炎確診人數是一八七二人，是的，一八七二人！但影響初請失業金人數竟然高達七萬人！用初請失業金人數除以確診數得到三七．四倍比值。為什麼？

因為疑似病例需要十四天的居家隔離觀察，以及觀光旅遊業景氣窒息，被迫停業，這很可怕，因為到了三月十九日美國確診病例達七七六九人，但三月十四日的初請失業金人數暴增至三二八．三萬人，創歷史新高，比原先預期的一六四萬人多出一倍，同樣的初請失業金人數與確診數的比值高達四二二．五七倍，換言之，這不是等比例的擴散，而是幾何級數的擴散，令人不敢想像的慘象，因為到了三月三十日美國的COVID-19新冠肺炎的確診數突破十四萬人，能想像有多少美國人被居家隔離觀察或是公司行號被迫歇業？難怪聯準會聖路易分行總裁布拉德會說：「美國第二季失業率恐高達三○％」。

美國失業數飆升 確診人數全球最多

三○％的美國失業率是什麼概念？回顧二○○八年的金融海嘯，美國的失業率在二○○九年的十月達到一○．二％的高峰值，當時的初請失業金人數在二○○九年的三月達到七十一萬七千人的高峰值，如今三月十四日的初請失業金人數高達三二八．三萬人的歷史新高，整整多出了四．五倍，也就難怪聯準會在三月直接宣布無限量QE。

一九二九年的大蕭條期間，美國失業人口達一三七○萬人，不知道這次會不會打破紀錄，畢竟從三月十九日的七七六九個確診病例，截至三月三十日飆升到突破十四萬人，到了四月二日公布美國初請失業金人數時，不知道會不會看到突破一千萬人的歷史新高，讓黃金有機會趁著四月三日的大非農新增就業人數的利多，突破一千七百美元關卡，進一步挑戰二○一一年八月的一九二一美元歷史高點。

黃金漲勢先規劃到七月

回顧歷史，美國聯邦基金利率在二○○八年十二月降到零利率，並維持到二○一五年十二月才調高利率一碼，並隔了一年在二○一六年十二月再次調高利率一碼，之後才進入到每個季度調高一碼的節奏，直到二○一八年十二月升到二．五％才結束升息循環。

但黃金的起漲是從二○○八年的十二月開始零利率的七二三．八五美元低點起漲，走了為期三十二個月的牛市，而這次黃金從二○一五年十二月的一○四六．二美元低點起漲至今，已經歷時五十一個月，從兩次的牛市時間可以發現，大致維持費波納契數列的規則。換言之，這次的黃金的漲勢暫時先規劃到七月，這點意外地跟川普先前研判美國的疫情受到控制的時間約落在八月相吻合。

該怎麼定位從二○一五年十二月的一○四六．二美元起漲的漲勢呢？打開自一九九九年以來的黃金月收盤價圖可以清楚的發現，從二○○一年的九一一恐怖攻擊事件開始，黃金就步入了長線的主升段行情(一九七○年代的石油危機是初升段)，正式站上四百美元的心理關卡，因為四百美元高點是石油危機時代的天花板。

但隨著聯準會不斷的採用印鈔票幫助美國度過一九八○年代之後至少六次金融危機(一九八七年、一九九七年、二○○○年、二○○一年、二○○八年、二○一二年)，美國聯邦基金利率從一○％慢慢降低到零利率，通膨保值概念支撐黃金價格，推高到二○一一年八月的一九二一美元高點，毫無疑問的，一九二一美元是主升段的主升段結束，因此二○一五年十二月的一○四六．二美元起漲的牛市有可能是末升段或者是Ｂ波反彈。

全球央行聯手救市 黃金有機會挑戰二千美元大關

要怎麼分辨是回升還是反彈呢？這不容易，因為這次的反彈有可能是穿頭破腳的走勢，也就是說，在這次預期美國單周初請失業金人數可能突破千萬人的情況下，不管是不是反彈，預期黃金都有機會挑戰一九二一美元前高。

黃金真的有機會挑戰二千美元關卡嗎？是的，機會就在聯準會領頭各國央行聯手寬鬆貨幣政策，再加上這次G20聯手祭出四．五兆美元的財政救濟案，當這些錢注入市場之後，通膨惡化有可能快速的置換當下的通縮環境。

自從一九九五年個人電腦問世後，科技進步讓製造成本大幅降低，讓全球央行大力印鈔也維持了三十年的低通膨的環境，通膨已死嗎？難說，去年的非洲豬瘟在中國大陸肆虐了大半年，撲殺超過二百萬頭生豬，導致豬價一度逼近每公斤五十元人民幣的天價，至今仍維持在每公斤三十五元人民幣的相對高價。

今年從武漢開始的封城，蔓延到歐美的鎖國三周，民眾大量搶購與囤積民生物資，讓第一季的零售銷售數據可望明顯成長，如果不是油價大跌三○％抵銷物價上漲壓力，只怕第一季的全球CPI有上揚的壓力。

全球貨幣競相貶值救出口 紙幣不值錢

但接下來才是關鍵，因為新冠病毒容易異變，時間拖久很有可能類似流感一樣，就算每年接種疫苗，可能也無法剛好達到免疫的效果，如果毒性減弱的速度不夠快，那麼到了今年冬天，新冠病毒的活躍度加大，到時候如果又來一次大規模的居家隔離，相信那時候可能就沒有這麼幸運，有低油價可以抵消物價上漲的壓力。

所以在全球貨幣競相貶值救出口之際，加上防疫所造成的運輸成本增加，又遇到消費者因無薪假而損傷消費力，二○二○年很有可能是紙幣不值錢的元年，雖然聯準會宣稱不考慮負利率，但通膨壓力增加很有可能無法避免，於是如果聯準會繼續擴大貨幣寬鬆政策，則黃金通膨保值的概念將被重視，在台股裡，可利用元大S&P黃金ETF(00635U)把握投資機會。

目前元大S&P黃金的二四．二四元高點出現在三月九日，也就是美國二月就業報告公布的後一個交易日，換言之，四月三日是公布美國三月就業報告的日子，可以逢低關注投資機會。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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