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Uber App全新「菁英Plus」台北上路　搭車前可設定車內溫度、對話模式

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▲▼Uber。（圖／Uber提供）

▲Uber在大台北地區推出「菁英Plus」，消費者可乘坐更寬敞舒適車輛。（圖／Uber提供）

記者賴文萱／台北報導

Uber與多元化計程車隊合作夥伴於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓消費者可以享受更寬敞舒適的車內空間、行程前還可以設定「溫度」和「對話」偏好、由高評分駕駛提供服務。

當乘客選擇「菁英Plus」的服務時，將被安排乘坐較新及更寬敞的車輛且車齡以5年內（2015年後），提供更多的後座空間讓乘車過程更舒適自在。此外，配對到的駕駛為平均獲得4.9分或以上特優質駕駛。

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Uber表示，「菁英Plus」更強調個人化的體驗，消費者在上車前透過「乘客偏好設定」，可以選擇「溫度」（冷/涼爽/暖和/熱/沒有偏好設定）與「對話」（偏好安靜/樂意聊天/沒有偏好設定） ，預先設定好自己的行程環境。

▲▼Uber。（圖／Uber提供）

▲「菁英Plus」可以享受更寬敞舒適的車內空間、行程前還可以設定「溫度」和「對話」偏好、由高評分駕駛提供服務。（圖／Uber提供）

舉例來說，最近天氣變化大、常常突然變很熱，搭乘前在App便可以選擇將車廂的溫度調至「涼爽」；需要在行程中講電話開會、或是剛下班很累不想交流，就可以選擇「偏好安靜」，確保行程中不會被打擾。

另外，「尊榮優步」同樣也加入「乘客偏好設定」功能，除了自訂溫度及對話選項，選擇「尊榮優步」的消費者更可預先通知駕駛有否行李。

目前使用Uber App叫車可以選擇 「菁英優步」、「尊榮優步」、「樂聚優步」、「寶寶優步」、「關懷優步」、「優步小黃」，再加上最新上線的「菁英 Plus」，迎合消費者日常生活中的不同需求。

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