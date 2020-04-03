封境預告？美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

▲美國國務院旅遊領事事務局發文。（圖／翻攝自推特／Travel - State Dept）

記者黃心瑀／綜合報導

美國國務院旅遊領事事務局（Travel - State Dept）3日時，在推特上傳一張「美國公民們『現在』應該計畫回家」的圖片，呼籲滯留海外美國人盡快訂機票回家，並且標示了12個國家寫道，「目前這幾個國家沒有返國的包機計畫」。

新冠肺炎疫情在美國國內延燒，確診人數突破24萬人，超過6千人死亡，災情十分慘重。不過就在3日晚間，美國國務院旅遊領事事務局的推特帳號「@TravelGov」卻突然發出公告，要滯留在海外的美國人立即計畫回家的事宜。

貼文中還同時更列出包含保加利亞、丹麥、芬蘭、法國、希臘、義大利、立陶宛、馬來西亞、尼加拉瓜、羅馬尼亞、瑞士和土耳其，一共12個國家，並寫下「這些國家並沒有計畫會有包機返美的計畫」，似乎正在預告著即將會做出某些行動，導致在外美國人無法返家。

根據美國國務院領事局先前所發布的旅遊警示，內容中指出由於新冠肺炎在全球的影響，美國公民應該避免所有的國際旅行，在那些可以選擇商務旅行的國家，住在美國本地的美國人應該要做出立即返國的選擇，除非決定無限期的劉在國外；目前國務院正在盡一切努力協助海外美國公民回家，但隨著疫情變的嚴峻，最近幾周航班大大的減少，與商業航空公司的合作或是安排疏散航班的能裡可能變的有限，甚至無法給予幫助。