快訊／英國首相確診7天「發燒不退」再驗新冠肺炎　結果出爐

▲英國首相強森（Boris Johnson）仍無法解除隔離。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

英國首相強森（Boris Johnson）3月27日時宣布自己確診新冠肺炎，並在家隔離工作，事隔7天後他持續發燒不退，再度接受檢驗的結果依舊為陽性，這也代表他得繼續在住家隔離或接受治療。

根據外媒報導，強森自從確診之後接受隔離到現在，仍處於發燒的狀態，他稍早在個人推特上錄製一段影片報告自己的狀況，同時也要求大眾就算這周的天氣十分好，還是不要在外逗留，待在家裡一同防疫。

強森表示，儘管他已經覺得好多了，並且隔離7天，但他仍有症狀並且仍然再發燒，也因此按照政府的建議，他必須自我隔離直到症狀好轉消失為止。

