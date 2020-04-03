小孩學理財這一步最重要　父母善用「SMART」原則存好百萬教育金

▲父母想要累積孩子的教育基金，不妨從定期定額開始下手，用最少金錢達成最大效益。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

從小與孩子一起學習理財，最能與孩子建立共同的家庭理財觀念，市面上多家銀行皆有推出兒童理財帳戶，如今隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，不少父母關注孩子們的身體狀況及未來發展規劃，進而帶動兒童理財帳戶的開戶數，銀行建議父母可從定期定額開始，也是累積孩子未來教育基金的好機會。

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平表示，觀察該行YBO兒童會員的統計數據資料發現，在歷年的農曆春節後，家長們因紅包壓歲錢回存銀行的需要，通常會幫子女們開立銀行帳戶，而每年選擇開立YBO兒童會員帳戶數則有倍增趨勢，受到這波疫情影響，除了開戶數有明顯增加之外，加上整體大環境的不確定性增加，保險資產的配置需求也同步上揚。

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統計也顯示，YBO兒童帳戶的理財滲透率比一般的未成年帳戶高出約2成左右。史筱平指出，現代多數的家長認同兒童理財規劃觀念，而該行YBO兒童會員帳戶不只能協助忙碌的家長們用更有效率的方式規劃子女的教育基金，也可從小教育子女理財與投資相關的概念。

在少子化趨勢下，父母越來越重視子女的品格教養與教育基金規劃，玉山銀行針對財富管理會員未滿20歲的子女推出「玉約幸福親子帳戶」，讓父母透過此親子帳戶與孩子們共同建立家庭理財觀念，同時也建議可以從定期定額開始，每月小額扣款申購基金等金融商品，分散風險、提高投資勝率，甚至還可以透過增額型或還本型壽險、定期繳交保費，以長期累積資產並增加保障。

玉山銀行建議，父母可以「SMART」為原則，替孩子們累積教育基金，同時達成財富贈與規劃。所謂的「SMART」，其中「Savings」指的是積極儲蓄，將收入扣除儲蓄後才是支出；「Management」是獨立管理，針對子女教育或生活所需，設置專款專用的獨立帳戶，並定期檢視避免因臨時的資金調度需求而挪用。

「Action」是徹底執行，養成定期定額的投資習慣，不因市場波動而停止，有紀律地持續投資；「Risk control」要做好風險管理，規劃父母自身壽險保障及子女醫療防護準備金，才能避免意外發生時沒有足夠資金支應孩子的教育及生活費用；「Time」要及早規劃，愈早開始規劃與執行，愈能發揮時間複利效果，用最少金錢達成最大效益。