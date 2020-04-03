「千萬口罩捐國外卻讓人民排隊」　陳學聖連環批：小英政府黑箱控管

▲口罩實名制上路後，藥局出現排隊人潮 。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者羅婉庭／台北報導

蔡英文政府捐贈一千萬片口罩給國外第一線，引發國內正反兩面意見論戰。對此。前國民黨立委陳學聖連發兩篇貼文批評，「近日看到台灣民眾仍在街頭大排長龍買口罩，應該先把國內口罩補足補滿再捐國外」，更加碼直指中央口罩控管黑箱作業。

陳學聖指出，「小英政府的不說明，口罩控管的繼續黑箱、不透明，將開始觸怒了民眾的忍」，近兩日民眾排隊買口罩，認為從中央所宣導的「戴口罩 勤洗手」、「健康人不用戴口罩」、「大眾運輸工具全面戴口罩」、「口罩蒸煮過可安心重覆使用」等政策，不斷變來變去，通通政府說了算，問題主因就是口罩不夠，要求全民共體時艱。

陳學聖表示，國家卻在這種人民必須冒雨排隊、一週領9片的狀況下，政府卻一下送出一千萬片口罩給國外，他提出「這一千萬片是哪裡擠出來的？」，政府還有那麼多隱藏版口罩，應該先分配給民眾。

陳指出，最起碼做到像新北市長侯友宜講的扣掉週休二日、兩週10片的基本生活量，之後政府要如何援外都贊成，「但是小英政府的不說明，口罩控管的繼續黑箱、不透明，將開始觸怒了民眾的忍。」

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）