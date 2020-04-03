中信銀攜手麥當勞搶外帶商機　刷LINE Pay卡最高回饋3%

▲中信Line Pay卡結合速食業者麥當勞，推出新回饋方案，搶賺外帶商機。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行攜手台灣麥當勞，卡友至麥當勞餐廳門市、得來速及歡樂送服務均享中信卡優惠，即日起至今（2020）年6月30日止，每周三至麥當勞餐廳門市刷中信卡消費，單筆滿99元即送蛋捲冰淇淋兌換券，刷LINE Pay卡再享LINE POINTS 3%回饋，搶賺外帶商機。

中信銀行表示，為推動無現金交易，這次與麥當勞再次推出「中信日」活動，刷中信LINE Pay卡再享LINE POINTS 3%回饋；每周一於麥當勞歡樂送網路訂餐刷中信LINE Pay卡，單筆滿250元贈LINE POINTS 50點回饋（每人每周限贈一次）。

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感應支付、行動載具刷卡逐漸普及，付款「嗶了就走」可為消費者節省時間，中信銀行與麥當勞餐廳提供線上、線下消費族群皆可享中信卡優惠。根據中信銀行統計，去年於麥當勞餐廳持中信卡消費的刷卡金額年增率達6成，合作推出的「周三冰氛日」，也送出逾15萬支蛋捲冰淇淋，顯見客戶對於「周三冰氛日」的喜愛。

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響消費者出門消費的意願，速食店將消費型態改為「稍作停留」的外帶、「拿了就走」的得來速或無接觸式的外送，應可滿足消費者在防疫期間的用餐需求。

中信銀行提醒，防疫期間卡友可於麥當勞餐廳店面刷卡支付，也可利用得來速與歡樂送服務，減少人員接觸，結帳快速又便利。