　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中信銀攜手麥當勞搶外帶商機　刷LINE Pay卡最高回饋3%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國信託銀行與Line Pay發行聯名卡。（圖／記者洪聖壹攝）

▲中信Line Pay卡結合速食業者麥當勞，推出新回饋方案，搶賺外帶商機。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行攜手台灣麥當勞，卡友至麥當勞餐廳門市、得來速及歡樂送服務均享中信卡優惠，即日起至今（2020）年6月30日止，每周三至麥當勞餐廳門市刷中信卡消費，單筆滿99元即送蛋捲冰淇淋兌換券，刷LINE Pay卡再享LINE POINTS 3%回饋，搶賺外帶商機。

中信銀行表示，為推動無現金交易，這次與麥當勞再次推出「中信日」活動，刷中信LINE Pay卡再享LINE POINTS 3%回饋；每周一於麥當勞歡樂送網路訂餐刷中信LINE Pay卡，單筆滿250元贈LINE POINTS 50點回饋（每人每周限贈一次）。

請繼續往下閱讀...

感應支付、行動載具刷卡逐漸普及，付款「嗶了就走」可為消費者節省時間，中信銀行與麥當勞餐廳提供線上、線下消費族群皆可享中信卡優惠。根據中信銀行統計，去年於麥當勞餐廳持中信卡消費的刷卡金額年增率達6成，合作推出的「周三冰氛日」，也送出逾15萬支蛋捲冰淇淋，顯見客戶對於「周三冰氛日」的喜愛。

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響消費者出門消費的意願，速食店將消費型態改為「稍作停留」的外帶、「拿了就走」的得來速或無接觸式的外送，應可滿足消費者在防疫期間的用餐需求。

中信銀行提醒，防疫期間卡友可於麥當勞餐廳店面刷卡支付，也可利用得來速與歡樂送服務，減少人員接觸，結帳快速又便利。

ET快訊
高雄桶屍／殘忍手法曝光！她疑遭勒斃「折斷四肢」塞入桶內
「口罩捐國外卻讓人民排隊」　陳學聖再怒批：小英黑箱控管口罩
快訊／屏東滿州「沙灘車事故」！6歲男童頭部重創昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中信銀攜手麥當勞搶外帶商機　刷LINE Pay卡最高回饋3%

營益率季增年增　時下首選

紓困2.0「加大、加快、加碼」　經部推2大方面穩產業、挺就業

加油再等等！專家估下周九五汽油跌破19元大關

新冠疫情未見高峰　布局宅經濟概念股抗疫

疫情黑天鵝襲擊！　投資人伺機布局5大主流貨幣一次看

不再當月光族　無痛存錢四步驟

逾6成新鮮人因疫情改變求職型態　拒赴實體徵才活動

川普介入油市　美國油價暴漲25%歷來最猛

快訊／油價瞬間暴漲30％　川普開口「沙俄最多減產1500萬桶」

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

中信銀攜手麥當勞搶外帶商機　刷LINE Pay卡最高回饋3%

營益率季增年增　時下首選

紓困2.0「加大、加快、加碼」　經部推2大方面穩產業、挺就業

加油再等等！專家估下周九五汽油跌破19元大關

新冠疫情未見高峰　布局宅經濟概念股抗疫

疫情黑天鵝襲擊！　投資人伺機布局5大主流貨幣一次看

不再當月光族　無痛存錢四步驟

逾6成新鮮人因疫情改變求職型態　拒赴實體徵才活動

川普介入油市　美國油價暴漲25%歷來最猛

快訊／油價瞬間暴漲30％　川普開口「沙俄最多減產1500萬桶」

「身分證末2碼」跟入住日一樣打3折！北市精品旅館優惠超特別

紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

王嘉爾缺席《拜託了冰箱》拍攝！　「會爭取早點回家」…無奈喊：很難受

收妨害名譽傳票！外界揣測是韓國瑜　楊秋興炸：告我的也要出庭

阿桑走錯間...直擊他裸屁趴床針灸！臨走前「真誠稱讚」尷尬爆：護理師在憋笑

救經濟！馬來西亞砸1.7兆推「紓困措施」　市民每天免費1G上網

TTstyle原創館「波浪童樂會」啟動　饒慶鈴邀闔家歡慶兒童節　

女山友登花蓮標高3264m喀西帕南山腳踝骨折　空勤吊掛救護

國民黨海選「數位諸葛亮」百人報名 　網紅四叉貓、小尾巴都來搶

貓咪伸手進玻璃杯狂撈　超壞奴才「洗腳水反擊」結局神療癒！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

財經熱門新聞

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

儲油空間爆滿　油價將跌0元以下

加油再等等！專家估下周九五汽油跌破19元大關

川普介入油市　美國油價暴漲25%歷來最猛

不再當月光族　無痛存錢四步驟

振興內需！經濟部端「酷碰券」每人每月上限1千元

美國660萬人申請失業破記錄　

國保被保險人曾有勞保年資　老年給付怎麼領？

刷卡繳牌照稅免手續費、分期優惠一次看

2020年報稅6大權益　一次看

經部救企業！紓困2.0加大、加快、加碼

疫情襲擊！伺機布局5主流貨幣有訣竅

影／財經達人指路　財報、籌碼雙優股這樣選

抗疫！5月報稅保持社交距離　國稅局6招備戰

更多熱門

相關新聞

新加坡7日起「關閉非必要工作場所」

新加坡7日起「關閉非必要工作場所」

新加坡李顯龍（Lee Hsien Loong）今（3）日表示，雖然疫情獲得控制，但本土感染病例仍在增加中，因此宣布7日起關閉大部分工作場所，僅有診所、超市、醫院等必要服務保持開放，另外，學校也將從8日起停課，改採全面在家學習，為期1個月，避免人群接觸，遏止疫情擴散。

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

桃府強化紓困政策　鄭文燦：助業者紓困

桃府強化紓困政策　鄭文燦：助業者紓困

解隔離才被通報算隱匿？周志浩：很難苛求

解隔離才被通報算隱匿？周志浩：很難苛求

古巴批美　阻止中國抗疫物資送達

古巴批美　阻止中國抗疫物資送達

關鍵字：

中信銀行卡友防疫新冠肺炎武漢肺炎麥當勞LINE Pay外帶得來速

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

愛莉莎莎「徵原住民約會」PO文挨轟歧視

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面