新加坡8日起「全面停課1個月」　李顯龍：近半本土感染源不明

▲新加坡新冠肺炎本土感染病例增多。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

新加坡李顯龍（Lee Hsien Loong）今（3）日表示，雖然疫情獲得控制，但本土感染病例仍在增加中，且將近一半感染源不明，因此宣布7日起關閉大部分工作場所，僅有診所、超市、醫院等必要服務保持開放，另外，學校也將從8日起停課，改採全面在家學習，為期1個月，避免人群接觸，遏止疫情擴散。

李顯龍3日下午4時30分召開記者會宣布，下周二（7日）起關閉所有提供非必要服務的工作場所，為期1個月，減少人際接觸，但巴剎（菜市場）、超市、餐廳、公共交通與銀行等必要服務正常營運。另外，所有學校8日起全面展開「在家學習」，托兒所、安親班等場所也將關閉，但還是會提供有限服務，以免一些家長仍須繼續工作。

李顯龍也鼓勵在家工作，談及無法遠距作業的行業，包括外籍移工眾多的建築與造船業，他表示，這些勞工將被安排住在宿舍，並有人員前去照顧食宿。

李顯龍指出，雖然國內疫情獲得控制，但每日新增病例從不到10例攀升到50例以上，本土感染確診數也快速增加，且有將近一半案例無法查明感染源，他擔心照此趨勢發展，未來可能面臨病例大幅增加的風險，因此決定採取更果斷、嚴格的防疫措施。

李顯龍也要求民眾若非必要、盡可能待在家中，避免拜訪他人。他呼籲，國民在此期間應該認真保持社交距離，遵守防疫指示，把肢體接觸最小化，才能有效減緩病毒擴散速度。

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