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澳洲首席醫療官：全球真正染疫人數可能高達1000萬人！　

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▲澳洲,阿得雷德,Adelaide,新冠肺炎。（圖／路透）

▲墨菲表示，澳洲的檢測制度可能是全世界最棒的。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數突破百萬。但澳洲首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）警告，真實染疫人數可能高達1000萬人，是官方統計數據的10倍之多，「從死亡率及檢測率的角度來看，有些國家並沒有找出所有染疫患者，部分國家則是沒有能力檢測。」

綜合9 NEWS、CNN等外媒報導，澳洲確診病例現已增至5274例，但墨菲坦言，若沒有12天前的嚴厲社會疏離政策，染疫人數恐怕會翻倍，儘管或許部分確診患者還沒被找到，但澳洲政府對於疫情規模掌握度極高，且現今的確診增長率已自上周30%高點降至5%。

「坦白說，我唯一完全相信的數字就是澳洲的數據」，墨菲直言，他對澳洲處理大量個案的能力充滿信心，但中國、美國等國家的病例數可能有疏漏通報的狀況，「目前全球染疫人數超過百萬，但我們認為，真實病例數很有可能這個數字的5至10倍」，因為部分國家沒有能力進行檢測，或尚未找出所有染疫患者。

總理莫里森（Scott Morrison）也認同墨菲的看法，強調若近幾周沒有採取嚴格的社會疏離措施，可能會有另外5000人染疫。

▼澳洲總理莫里森。（圖／路透）

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

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