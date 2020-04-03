「服成藥、找診所、看中醫」　60多歲本土個案確診過程超曲折

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診者來至348人，今（3）日新增的9例個案中，有2例為本土個案，皆就醫多次才確診。指揮中心發言人莊人祥表示，2名本土個案分別為案343與案347，前者發病期間先服用一般成藥，再陸續到2間診所與1間中醫就診，直到30日出現水瀉症狀，31日才到醫院急診就醫，並於今日確診。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

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莊人祥表示，案343為北部60多歲女性，3月17日有家人從美國回來，3月20日出現全身痠痛、咳嗽、鼻塞與流鼻水症狀，先是自行服用一般成藥，24日因症狀未改善，又到某診所就醫，有服用口服藥治療；27日因症狀持續到中醫診所就醫，28日又到另一家診所看診，直到31日才到醫院急診就醫，被收治住院。

案347也是北部40多歲女性，為2日確診的北部社區女保全接觸者。莊人祥表示，該女為一名公司上班族，與案336因買東西接觸，且接觸日是在發病後，懷疑可能是由保全傳染給住戶。

指揮中心指出，案347於24日發病，有發燒、畏寒等症狀，二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。目前仍在持續進行相關疫調，包括社區裡有相關接觸者、社區消毒、出國史、有呼吸道病史還有接觸史都在做相關釐清。