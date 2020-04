3M拒絕投入口罩生產？　川普嗆：他們將付出巨大代價

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透)

實習記者曾筠淇/綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重,美國的確診數目前位居全球第一,因此總統川普根據《國防生產法》(Defense Production Act),要求3M公司生產口罩。不過昨晚,川普竟在推特上大力抨擊3M公司,「政府官員對他們的所作所為感到驚訝,將付出巨大的代價」。對此,白宮目前並沒有對川普推特上的言論做出回應。

據《路透社》報導,由於疫情嚴重,川普先前就已簽署《國防生產法》,他依法要求3M公司配合政府並表示,「希望他們能夠做應該做的事」,投入口罩生產,協助國內抗疫。不過昨晚入夜後,川普卻在推特上大罵3M公司。

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!