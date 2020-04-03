北市籲「入境全集中檢疫或住防疫旅館」　陳時中：可行性高會准

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，尤其北市居家檢疫人數破萬，佔全國最高，稍早台北市副市長黃珊珊表示，希望入境的國人集中檢疫，或是全數住防疫旅館，避免回到社區造成感染，但目前國內檢疫量能是否足夠？對此，指揮中心指揮官陳時中表示，若報上來可行性高就會准許。

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▲台北市副市長黃珊珊建議，希望全部入境的人都集中檢疫，或是說住到防疫旅館。（圖／記者楊亞璇攝）

指揮官陳時中表示，「若沒有選擇性全部都要住進來集中檢疫，目前還在發展中，因為4月1日才宣布對旅館的相關補助，各地方政府若認為居家檢疫，一方面是說可以充實居家檢疫服務人員的量能，如果覺得集中檢疫報上來可行性高，我們也會准許。」

台北市居家檢疫人數爆增，日前已破萬人大關，讓市長柯文哲直言「已經接近民政系統居家檢疫檢查的容量範圍了」，衍伸不少問題也讓防疫人員壓力很大，截止今（3日）為止，一共有8間檢疫旅館，房間數達670間，但仍供不應求。北市副市長黃珊珊建議，希望全部入境的人都集中檢疫，或是住到防疫旅館。

▲大S老公的S HOTEL也變身防疫旅館。（圖／業者提供）

目前居家檢疫者能得到政府1天1000元補助，中央也公告4月1日開始，加入防疫旅館行列的業者，也可得到一天1000元補助，台北市針對居家檢疫的國人過來住防疫旅館，也補助一天500元，「等於北市防疫旅館，中央加地方一天補助達2500元」。

▲北市防疫旅館第七間北投雅樂軒酒店。（圖／北市觀傳局提供）

中央流行疫情指揮中心今（3日）公佈新增9例，境外移入7例、本土2例，今日新增之7例境外移入個案為5女2男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月1日，發病日介於3月19日至30日，發病前活動地為美國、英國、丹麥、奧地利、捷克及泰國，出國目的多為就學或工作。

