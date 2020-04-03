　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,紐約市,殯儀館,新冠肺炎,丹尼爾．謝費爾殯儀館,Daniel J. Schaefer Funeral Home。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約市的丹尼爾．謝費爾殯儀館忙得不可開交，館長馬莫將地下室暫時用以存放遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

紐約市新冠肺炎死亡病例已超過1500例，遺體送往火葬場或墓園都必須等待1周以上。布魯克林「丹尼爾．謝費爾殯儀館」（Daniel J. Schaefer Funeral Home）已把地下室、小教堂等房間改造成臨時停屍間，館長馬莫（Pat Marmo）說，平常最多可同時處理40至60件案例，但光是2日早上就接了185件案例，「這簡直超乎現實。」

根據《紐約時報》，紐約市的死亡病例已經突破1500例，各間殯儀館夾在醫院、火葬場與墓園之間，忙得不可開交。馬莫把殯儀館地下室、小教堂改建成「臨時停屍間」，將數十具經防腐處理的遺體放置在輪床或架子上，透過空調保持室內低溫。他的2支手機與辦公室電話都響個不停，每通電話開頭都先向家屬道歉，再懇求家屬盡可能要求醫院將死去親人的遺體留置久一點。

▲美國,紐約市,殯儀館,新冠肺炎,丹尼爾．謝費爾殯儀館,Daniel J. Schaefer Funeral Home。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬莫的殯儀館辦公室電話響個不停，他必須同時用2支手機談話。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市的醫院試圖盡速把遺體釋出，但墓園與火葬場的預定業務都必須等待1至2周，殯儀館被夾在中間，忙得不可開交。馬莫的殯儀館原本可以同時處理40至60起案件，但2日早上就激增到185起案例，「這簡直超乎現實。」

馬莫非常希望國家環境保護局（EPA）解除火葬場營業時間的管制，紓解一些壓力，也正努力尋找可以存放遺體的冷藏卡車，但有些業者報價太高，有些直接拒絕。他坦言，激增案例導致壓力大到無法入睡，很擔心忘記一些微小但重要的細節，例如在火葬以前把死者的戒指取下，「我需要有人幫助。」

▲美國,紐約市,殯儀館,新冠肺炎,丹尼爾．謝費爾殯儀館,Daniel J. Schaefer Funeral Home。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹尼爾．謝費爾殯儀館的員工協助運送遺體。（圖／達志影像／美聯社）

皇后區殯儀館館長卡恩斯（Patrick Kearns）也說，這個產業從沒經歷過這樣的事，他的公司距離「疫情熱點」艾姆赫斯特醫院中心（Elmhurst Hospital）只有幾分鐘路程，3月舉行的葬禮數激增，也只好把小教堂改造成臨時停屍間。

《美聯社》報導，由於政府為了防疫，嚴格限制集會，如今葬禮也變得格外孤獨。布魯克林綠蔭公墓（Green-Wood Cemetery）的一家人緊靠在充當封鎖線的黃色鍊條上，將玫瑰拋向親人的棺材。

殯儀館館長麥奎德（Jackie McQuade）所合作的一間墓園已全面禁止訪客，只有業者與一名牧師被允許入內，舉辦葬禮。她將棺材被緩緩放下的畫面拍攝下來，希望最後的畫面對於家屬而言可以算是一個了結，「如果這是我們的親人，我們會發瘋的。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
今晚「下雨熱區出爐」！收假日起天氣更糟　連3天全台有雨
高雄桶屍／殘忍手法曝光！她疑遭勒斃「折斷四肢」塞入桶內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡8日起「全面停課1個月」　李顯龍：近半本土感染源不明

排隊買票「對人吐口水」　他上火車「廁所前倒地身亡」一驗確診！

巴西連3天激增1000例↑　調查發現1月就爆「拉美死亡首例」！

義大利一家4口染疫「6天先後死亡」！她生前重病「不知家人全都走了」

紐約市逼近5萬人染疫！防疫新規：外出需用「圍巾、頭巾」遮住口鼻

美國7周大女嬰送醫搶救不治　驗屍檢驗「新冠肺炎確診」！

泰國明起實施「全國宵禁」！每晚10時至隔日凌晨4時禁止外出

防堵無症狀傳染！川普考慮要求美國民眾「公共場所戴口罩」

「把病患送到醫院等死」紐約1天7200急診…醫護值班16hrs只敢睡車上

澳媒：退役解放軍搜刮醫療物資　3倍價銷中國

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

剛送完病患！美女醫護「低頭趴方向盤」扛不住　無力背影祈禱：請待在家

紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

救經濟！馬來西亞砸1.7兆推「紓困措施」　市民每天免費1G上網

日星巴克帶頭響應政府「禁足令」　850分店週末暫停營業！

隔玻璃門「睹流血畫面」！孕妻「家中隔離」突出血　他崩潰接電話：孩子沒了

極樂普吉島！9歐美客「封城揪5泰妹開半裸蕩趴」　鄰居整晚聽嬌聲喘息氣炸

澳洲首席醫療官：全球真正染疫人數可能高達1000萬人！　

新加坡8日起「全面停課1個月」　李顯龍：近半本土感染源不明

厄瓜多淪失落國度…宵禁衝突殯儀館火化時間　軍警「沿街收150倒地屍」！

日站務員高燒遭誤診流感...6天後採檢反轉「呈陽性」　站方嚇瘋急消毒！

防疫在家不無聊！今晚7點CHANEL邀當紅女歌手IG開唱

剛送完病患！美女醫護「低頭趴方向盤」扛不住　無力背影祈禱：請待在家

立院清明連假大消毒！　游錫堃：下週起立即協商紓困條例預算案

《炮仔聲》何依霈坐輪椅險被蛇咬　鏡頭外翻白眼：牠要爬上來了！

「10坪小套房投資」心動哥想掏250萬拚了：好賺嗎？　達人曝3關鍵

心臟病2歲女童求救「想回台灣」 總統府：盼找出適宜方式協助國人

中職／樂天一軍陣容打二軍例行賽　林泓育開轟擊敗兄弟

中火減煤減排有成 回歸理性協力改善空品

深圳立法「禁食貓狗」　莫文蔚興奮力挺...遭網痛批：很可笑！

新冠肺炎衝擊…《柯南》不敵疫情「確定延後上映」！　長澤雅美新作也遭殃

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

N號房驚爆「10女星」受害！她慘變性奴

拉麵味道變好淡！日本20歲男機警撿回一命

美疫情死難人數　將比韓戰、越戰多

即／俄全國放假延長到4月底！工資照給

捐美200萬片口罩　美國白宮推特感謝台灣

火辣女友當前線搶救醫師　護理師男友「竟強勒斷魂」

德國在台協會：德國蟑螂改南極蟑螂　避免歧視

美駐日內瓦代表團挺台「參與世衛」

疫情遭禁止入院！他「呆坐玻璃門後」看老婆流產

他對乘客吐口水廁所前身亡　一驗中鏢！

新冠肺炎全球確診破100萬　超過5萬人病死

更多熱門

相關新聞

英超切爾西發起公益募款

英超切爾西發起公益募款

為了控制新冠肺炎疫情，最主要的手段就是居家隔離，但許多專家呼籲，這個措施可能會讓施暴者更加為所欲為的傷害家庭成員，為了保障這些人的權利，英超切爾西3日協助一家主要幫助弱勢兒童、女性的慈善機構《避難所》進行募款。

連累4萬人　鄭州毒王遭判刑1年半

連累4萬人　鄭州毒王遭判刑1年半

馮俊凱車隊暫時減薪年底補足

馮俊凱車隊暫時減薪年底補足

FIFA樂觀看待疫情衝擊

FIFA樂觀看待疫情衝擊

釋1.7兆　人行對中小銀定向降準

釋1.7兆　人行對中小銀定向降準

關鍵字：

北美要聞世界疫情美國新冠肺炎紐約殯葬墓園火葬

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

愛莉莎莎「徵原住民約會」PO文挨轟歧視

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面