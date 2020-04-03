紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

▲美國紐約市的丹尼爾．謝費爾殯儀館忙得不可開交，館長馬莫將地下室暫時用以存放遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

紐約市新冠肺炎死亡病例已超過1500例，遺體送往火葬場或墓園都必須等待1周以上。布魯克林「丹尼爾．謝費爾殯儀館」（Daniel J. Schaefer Funeral Home）已把地下室、小教堂等房間改造成臨時停屍間，館長馬莫（Pat Marmo）說，平常最多可同時處理40至60件案例，但光是2日早上就接了185件案例，「這簡直超乎現實。」

根據《紐約時報》，紐約市的死亡病例已經突破1500例，各間殯儀館夾在醫院、火葬場與墓園之間，忙得不可開交。馬莫把殯儀館地下室、小教堂改建成「臨時停屍間」，將數十具經防腐處理的遺體放置在輪床或架子上，透過空調保持室內低溫。他的2支手機與辦公室電話都響個不停，每通電話開頭都先向家屬道歉，再懇求家屬盡可能要求醫院將死去親人的遺體留置久一點。

▲馬莫的殯儀館辦公室電話響個不停，他必須同時用2支手機談話。（圖／達志影像／美聯社）



紐約市的醫院試圖盡速把遺體釋出，但墓園與火葬場的預定業務都必須等待1至2周，殯儀館被夾在中間，忙得不可開交。馬莫的殯儀館原本可以同時處理40至60起案件，但2日早上就激增到185起案例，「這簡直超乎現實。」

馬莫非常希望國家環境保護局（EPA）解除火葬場營業時間的管制，紓解一些壓力，也正努力尋找可以存放遺體的冷藏卡車，但有些業者報價太高，有些直接拒絕。他坦言，激增案例導致壓力大到無法入睡，很擔心忘記一些微小但重要的細節，例如在火葬以前把死者的戒指取下，「我需要有人幫助。」

▲丹尼爾．謝費爾殯儀館的員工協助運送遺體。（圖／達志影像／美聯社）



皇后區殯儀館館長卡恩斯（Patrick Kearns）也說，這個產業從沒經歷過這樣的事，他的公司距離「疫情熱點」艾姆赫斯特醫院中心（Elmhurst Hospital）只有幾分鐘路程，3月舉行的葬禮數激增，也只好把小教堂改造成臨時停屍間。

《美聯社》報導，由於政府為了防疫，嚴格限制集會，如今葬禮也變得格外孤獨。布魯克林綠蔭公墓（Green-Wood Cemetery）的一家人緊靠在充當封鎖線的黃色鍊條上，將玫瑰拋向親人的棺材。

殯儀館館長麥奎德（Jackie McQuade）所合作的一間墓園已全面禁止訪客，只有業者與一名牧師被允許入內，舉辦葬禮。她將棺材被緩緩放下的畫面拍攝下來，希望最後的畫面對於家屬而言可以算是一個了結，「如果這是我們的親人，我們會發瘋的。」

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