「毒公主」再現？珊瑚公主號12人染新冠肺炎　現正駛向佛州

▲珊瑚公主號（Coral Princess）。（圖／翻攝自臉書／Princess Cruises）

記者詹雅婷／綜合外電報導

公主遊輪（Princess Cruises）2日證實，珊瑚公主號（Coral Princess）船上有7名乘客和5名船員確診新冠肺炎，現正駛向佛羅里達州勞德岱堡，預計4日抵達。只不過，目前仍未知珊瑚公主號是否獲准停靠佛州，相關登陸細節正在討論當中。

綜合華盛頓郵報、法新社報導，珊瑚公主號載有1020名乘客及878名船員，船上也有2名醫師與3名護士，但31日卻告知所有乘客都要待在房內，因為出現流感類似症狀的人數「高於正常值」。根據乘客們的說法，到了1日晚間，船長先行透過廣播系統，告知船上有人確診一事。

公主遊輪表示，珊瑚公主號31日停靠巴貝多（ Barbados）進行補給的同時，也送出13份病毒檢測，結果有12人的病毒檢測結果呈現陽性，且有1人被帶下船進行隔離治療，目前正駛向佛羅里達州勞德岱堡（Ft. Lauderdale），「公司持續與當地官員保持聯繫，商討未來登陸的相關細節。」

據了解，珊瑚公主號的乘客起初認定，船上並不會爆發疫情，且公主遊輪30日還說「船上沒有已知的新冠肺炎風險」，船上活動照常舉行。但沒過幾天，情況瞬間翻轉，船上所有乘客被要求待在房內，部分的人透過送餐服務拿到食物，並與憂心忡忡的親人們交談通報最新消息與心境。

事實上，公主遊輪公司的鑽石公主號（Diamond Princess）、至尊公主號（Grand Princess）、紅寶石公主號（Ruby Princess）先前接連爆發疫情，使得公司3月12日宣布暫停營運60天，但隨著全球港口在過去幾周接連關閉，讓3月5日自智利出發的珊瑚公主號等船隻迄今未找到可以靠港的地方。

公主遊輪3月19日試圖讓所有珊瑚公主號的乘客在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）下船，但只有部分乘客獲准離開，且烏拉圭、巴西也拒絕讓乘客下船。