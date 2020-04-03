「居家令應擴及全美！」美傳染病專家喊話　白宮點名5州：將是下個疫情重災區

▲國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情慘重，國家過敏與傳染病研究院主任佛奇2日呼籲，具強制性的居家禁令應該擴及全美，但此一作法始終是總統川普不願意做的事情。白宮新冠病毒工作專家表示，現階段仍有50%的檢測數據還沒收到，下個疫情重災區很有可能是密西根州、康乃狄克州、印第安納州、喬治亞州及伊利諾伊州。

CNN報導，全美至少30州及首都華盛頓特區已經發布居家禁令，但川普1日定調，他不打算發布全國性居家禁令，因為各州疫情嚴重程度不同，因應方式也應該要有所不同，「假設來說，如果阿拉斯加州沒有任何問題，那對這個地方來說，封閉措施就會是個很糟糕的決策，我們必須要有一點靈活性。」

只不過，國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）認為，隨著美國各地的確診案例持續大幅增加，為何不是每個州都發布居家禁令，那些「還在堅持」的州長們真的應該要重新考慮居家禁令，「我不明白為什麼不是這樣，聯邦政府授權與各州傾向怎麼做之間的緊張關係，是我不想談的，但你看看這個國家正在發生的事情，我不明白為什麼我們不這樣做」。

▲紐澤西聖約瑟夫老年療養院（St. Joseph` s Senior Nursing Home）爆發新冠肺炎疫情，94名居民強制轉移。（圖／達志影像／美聯社）

現階段已有越來越多州長呼籲各州之間應該統一戰線，發布居家禁令，旨在防堵疫情惡化。加州州長紐森（Gavin Newsom）向尚未跟進的州長們喊話，「我們現在的立場是『你還在等什麼』？還需要什麼證據？如果你認為這不會發生在你身上，美國各地已經有很多實際例子來證明。」

佛奇2日也強調過早放寬社交距離政策的危險性，因為這有可能促使死亡人數攀升。

全美染疫人數突破24.5萬人，光是紐約州的確診病例就有9.2萬。根據現行規定，全美各地所有檢測都必須要通報給美國疾病管制與預防中心（CDC），但白宮新冠病毒工作特別小組協調員黛博菈伯克斯（Deborah Birx）坦言，目前多達50%的數據仍未收到，「我現在手邊大約有66萬個檢測報告，但我們總計做了130萬次的檢測，我們還沒有收到100%的檢測結果。」

與此同時，黛博菈伯克斯說明，根據病毒檢測結果，紐約州與紐澤西州的檢測數據多達35%呈現陽性，路易斯安納州的陽性檢測為26%，「密西根州、康乃狄克州、印第安納州、喬治亞州、伊利諾伊州則有15%的陽性檢測數據，這也顯示這些地區有可能成為下一個疫情重災區。」

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