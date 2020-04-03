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暖心！醫護出門上班「整條街鄰居為她鼓掌」...感動秒噴淚

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▲ 鄰居全都出門替泰拉鼓掌，讓她瞬間感動落淚 。（圖／翻攝Ali Porter臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國新冠肺炎確診人數截至2日上午已突破2.9萬人、超過2300人死亡，不斷加劇的疫情，也讓前線正與病毒奮鬥的醫護人員面臨「越來越沉重」的壓力與考驗。最近南部貝辛斯托克鎮（Basingstoke）一名醫護人員準備上班時，一走出家門，就看見整條街的鄰居全都站在街道上為她鼓掌打氣，甚至送上禮物，讓她當場感動道落下淚來。

根據《獨立報》報導，今年22歲的泰拉（Tayla Porter）在北漢普郡（Hampshire）醫院擔任救護車隨行醫護，上週四（26日）下午當她離開家準備值夜班時，大街上突然響起熱烈的掌聲，只見附近鄰居幾乎全走出屋外，不停替她加油鼓勵，甚至還有人專程準備了巧克力和蛋糕，將這些禮物放置在泰拉的車頂上。暖心之舉讓泰拉頓時感動的眼眶泛紅，頻頻拭淚，一一向鄰居揮手致謝後，最後她也在眾人的祝福下，開車前往醫院。

▲ 鄰居不斷替泰拉打氣加油，直到她開車離開為止。（圖／翻攝Ali Porter臉書）

泰拉的母親愛莉（Ali Porter）透露，因為當天晚上8點全國要舉行「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）活動，但那時泰拉就已經開始在工作了，為了讓女兒也能參與到活動，她便在參加社區論壇時，向鄰居提到這件事，希望大家能替她準備一個驚喜，為她鼓掌加油，「我們跟鄰居雖然常常見面，但其實並沒有很熟，想不到最後，幾乎整條街的人都出門為我女兒鼓掌，讓她非常感動。」

事後愛莉也將整個過程拍攝下來，分享到臉書，並寫到「我愛我所居住的社區，今天大街上每個人都團結起來，一起向今晚輪班的泰拉鼓掌、揮手，這就是她所需要的動力！大家準備的蛋糕和巧克力也都很可愛。」

愛莉的影片發布後，目前獲得超過7.6萬人次分享，還有7.9萬人按讚，網友紛紛留言表示，「這樣的場景實在太溫馨了，我想我們每個人都應該向這些辛苦的醫護人員獻上掌聲。」、「你的女兒是英雄，她的工作是如此的重要又神聖，我想你一定以她為榮。」、「太棒了！泰拉值得這樣的鼓勵，我也感動的哭了。」

I just love where we live, everyone in our street united to wave Tayla off on her paramedic shift tonight just the boost she needed The heroes chocolates and homemade cake were a lovely touch too xx We could hear the applause all the way up Queens Road too This video is exclusively managed by Kennedy News and media. To license or use in a commercial player please contact news@kennedynews.co.uk.

Ali Porter 發佈於 2020年3月26日 星期四
 
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