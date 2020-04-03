暖心！醫護出門上班「整條街鄰居為她鼓掌」...感動秒噴淚

▲ 鄰居全都出門替泰拉鼓掌，讓她瞬間感動落淚 。（圖／翻攝Ali Porter臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國新冠肺炎確診人數截至2日上午已突破2.9萬人、超過2300人死亡，不斷加劇的疫情，也讓前線正與病毒奮鬥的醫護人員面臨「越來越沉重」的壓力與考驗。最近南部貝辛斯托克鎮（Basingstoke）一名醫護人員準備上班時，一走出家門，就看見整條街的鄰居全都站在街道上為她鼓掌打氣，甚至送上禮物，讓她當場感動道落下淚來。

根據《獨立報》報導，今年22歲的泰拉（Tayla Porter）在北漢普郡（Hampshire）醫院擔任救護車隨行醫護，上週四（26日）下午當她離開家準備值夜班時，大街上突然響起熱烈的掌聲，只見附近鄰居幾乎全走出屋外，不停替她加油鼓勵，甚至還有人專程準備了巧克力和蛋糕，將這些禮物放置在泰拉的車頂上。暖心之舉讓泰拉頓時感動的眼眶泛紅，頻頻拭淚，一一向鄰居揮手致謝後，最後她也在眾人的祝福下，開車前往醫院。

▲ 鄰居不斷替泰拉打氣加油，直到她開車離開為止。（圖／翻攝Ali Porter臉書）

泰拉的母親愛莉（Ali Porter）透露，因為當天晚上8點全國要舉行「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）活動，但那時泰拉就已經開始在工作了，為了讓女兒也能參與到活動，她便在參加社區論壇時，向鄰居提到這件事，希望大家能替她準備一個驚喜，為她鼓掌加油，「我們跟鄰居雖然常常見面，但其實並沒有很熟，想不到最後，幾乎整條街的人都出門為我女兒鼓掌，讓她非常感動。」

事後愛莉也將整個過程拍攝下來，分享到臉書，並寫到「我愛我所居住的社區，今天大街上每個人都團結起來，一起向今晚輪班的泰拉鼓掌、揮手，這就是她所需要的動力！大家準備的蛋糕和巧克力也都很可愛。」

愛莉的影片發布後，目前獲得超過7.6萬人次分享，還有7.9萬人按讚，網友紛紛留言表示，「這樣的場景實在太溫馨了，我想我們每個人都應該向這些辛苦的醫護人員獻上掌聲。」、「你的女兒是英雄，她的工作是如此的重要又神聖，我想你一定以她為榮。」、「太棒了！泰拉值得這樣的鼓勵，我也感動的哭了。」