疫情黑天鵝襲擊！　投資人伺機布局5大主流貨幣一次看

▲新冠肺炎疫情襲擊金融市場，渣打銀預估，美元在第2季表現仍偏強，但下半年可能見頂回弱。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVlD-19）疫情來勢洶洶，各國央行也掀起降息風潮，同時政府也祭出財政刺激措施提振經濟，投資人關注匯市布局方向，渣打銀行預期，美元在第2季表現仍偏強，但下半年可能見頂回弱，而人民幣、歐元、英鎊則得視疫情發展狀況而定，至於日圓兌美元可望落在105至112區間波動。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，3月下旬各國央行在一周內合計降息39碼，力道前所未見，包括美國聯準會（Fed）也緊急降息至零利率，更祭出無限量化寬鬆，但近期市場風險情緒尚未消退，預期在第2季美元仍將偏強，不過由於持續大規模QE，美元走勢可能在下半年見頂回弱。

請繼續往下閱讀...

歐洲與英國同樣因疫情蔓延，重創市場信心，陳太齡指出，歐洲央行祭出負利率和擴大資產購買計劃的效果仍有待觀察，不過在美元相對偏強的前提下，預期第2季歐元兌美元可能處於1.1區間震盪的走勢，英鎊兌美元則可能落在1.15至1.25區間震盪，若相關防疫措施奏效，使得疫情獲得控制，則有機會重新站回1.3。

至於亞洲貨幣方面，疫情衝擊觀光，加上東奧確定延期，勢必衝擊日本經濟，連帶不利日圓表現，但避險需求與不利因素相互拉鋸，陳太齡預期，日圓兌美元可能落在105至112區間波動。

陳太齡認為，由於中國大陸疫情較早爆發，相對比較早受到控制，人民幣走勢相對於其它貨幣持穩，短線可能在7至7.2偏弱格局，但如果疫情獲得控制，有機會在第2季底回到6.86。

此外，全球經濟動盪不安，持續推升黃金避險需求，各國央行降息與資產購買計畫，也支撐金價表現，加上供給面短缺，渣打銀行預期，金價在第2季有機會挑戰1,750美元。

渣打銀行提醒，投資人面對市場的短期波動與不確定性，應保持冷靜，適時降低槓桿和風險資產的集中度，維持去風險化並分散投資的多元配置策略，關注投資的長期性和多樣性。