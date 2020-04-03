醫療系統快爆炸！日「輕症+無症狀者」只能回家隔離...瀕緊急狀態

▲為保障重症者的醫療資源，日本有意要求輕症者與無症狀者在家隔離。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本近日疫情持續蔓延，光是東京都2日就出現98人確診，再次突破單日新高。而面對突然暴增的患者數，日本醫療系統也逐漸不堪負荷，因此日本政府有意讓無症狀或是輕症的患者在自家或是旅館內隔離，將醫療資源讓給重症患者。不過在這樣的非常時期卻傳出好幾例院內群聚感染，導致部分醫護人員被迫在家隔離14天，嚴重影響到收治病人，更有醫院因此暫停接收新病人。

根據《時事通信社》報導，厚生勞働相加藤勝信3日在內閣會議後的記者會上表示，未來在疫情嚴重的地區，會請無症狀或是輕症的患者返家或是到旅館休養隔離。根據日本目前的作法，只要確診新冠肺炎，無論症狀輕重，原則上都會安排病患住院，但有鑑於目前日本確診人數持續暴增，為保障未來重症者有病床可使用，同時防止醫療系統崩潰，才會做出這樣的決定。

日本政府1日舉辦智囊團會議，專家在會議上表示，東京、神奈川、愛知、大阪以及兵庫等5個地區目前醫療資源瀕臨緊繃，為了防止醫療體系崩壞，必須要求輕症者或無症狀者留在家中，如果家中有老人，則可安排至旅館療養。

根據厚生勞働省透露，目前確診患者無論症狀輕重皆會被安排入院隔離，等到症狀改善後的48小時，會重新進行採檢，12小時後進行再次進行採檢，如果兩次的採檢結果皆為陰性，便可以出院。

東京都截至2日前，感染者已逾700人，其中有18人為重症，其餘大多數為輕症或無症狀。