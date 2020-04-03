日本院內群聚感染連環爆　專家揭「2大感染源」成漏洞　網崩潰：怎避免？

▲日本至今已傳出至少4起的院內群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎疫情升溫，不但確診數狂飆，其中更有許多感染源不明的案例。此外，在日本發生的多起群聚感染中，有至少4起是醫療院所的院內群聚感染，也因此再度將醫療系統推上飽和的臨界點。有專家分析，由於病毒的活性能在金屬與塑膠分別上維持2天、3天，如果院內沒有進行徹底消毒，那麼體溫計與休息室都有可能是造成群聚感染的原因。

根據ANN報導，日本近日發生多起院內群聚感染，其中最嚴重的就是東京永壽綜合醫院，截至目前為止已有上百人感染。永壽綜合醫院是東京的重點醫院，每天至少會有上千人來往，自從3月22日一名員工確診後，該院23日便出現2名住院患者感染，此後連續好幾天都出現多起確診案例，因此院方也宣布自同月26日起停止收治新病患，並針對住院病患與院內工作人員進行採檢，目前已有500多人進行檢測，其中有100多人確診，預估該院還有200多名相關人員等待檢驗中。

除此之外，神奈川縣的橫濱市立市民醫院、北九州市的新小文字醫院以及大分市的大分醫療中心都爆出院內群聚感染，波及其他醫護人員，造成醫療資源更加緊縮。為此，大阪流行病指定治療機構臨空綜合醫療中心的中心長倭正也提到，由於感染新冠肺炎的病患數量持續暴增，院內甚至將部分ICU關閉，轉為收治新冠肺炎病人使用，並投入大量醫護人力。倭正也表示，按照目前的狀況，口罩與防護服都快要短缺，屆時只會增加醫護人員感染的危險性，希望政府能盡快發佈緊急狀態，提出相關對應。

專攻流行傳染病的順天堂大學教授堀賢說，院內感染的原因可分為三種，分別是密切接觸、飛沫傳染、接觸傳染等。他補充道，一般的流感病毒雖然只能在環境中存活半天，但是新型冠狀病毒可以在塑膠與金屬上分別保持2天、3天的活性，因此像是體溫計與休息室都有可能造成醫院的院內感染的來源。