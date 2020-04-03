巴西連3天激增1000例↑　調查發現1月就爆「拉美死亡首例」！

▲巴西衛生部表示，經調查發現，新冠病毒可能早在1月就於國內傳播。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴西衛生部已經連續3天通報超過1000起新冠肺炎病例，最新調查發現，一名1月死亡的女性才是國內以及拉丁美洲的真正首例，遠比先前官方認定的第1例早了一個月，病毒可能早就開始傳播。但是，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍持續淡化危機感，無視防疫，甚至認為隔離有所危害。

巴西2日新增1,074起病例、58人病逝，全國累計7910例、299死，此前2天也通報超過1000確診。衛生部一名秘書證實，一名1月23日去世的女性感染新冠肺炎，「在調查期間，我們發現（巴西）第一起新冠肺炎病例出現在1月，病毒很有可能1月下旬就在國內傳播。」

巴西官方原本於2月26日通報首例，一名來自聖保羅的男性曾有義大利旅遊史，返國確診。根據「美洲協會」（Americas Society）網站，這名病患也被認為是拉丁美洲的首例。

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）忽視衛生部發布的防疫指示，直接走入人群。（圖／路透）



根據《華爾街日報》，儘管國內疫情擴散，訪美使團至少23人確診，巴西總統波索納洛仍持續忽略衛生部發布的防疫措施，在加油站、麵包店與超市裡直接走入人群。他曾表示，巴西人染疫風險很低，甚至主張強制隔離是有害的，「有時候，治療方法比疾病本身更糟糕。人們應該回去工作。」

波索納洛的言行招致反對者甚至盟友的批評，全國27州有25名州長聯合呼籲總統配合防疫，許多民眾每晚8時將鍋碗瓢盆掛在窗外、大聲敲打，抗議政府的危機處理。聖保羅民調機構Datafolha於3月23日表示，根據調查，高達3/4的民眾支持完全隔離，只有35％的人支持總統處理疫情的方式。

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