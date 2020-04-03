極樂普吉島！9歐美客「封城揪5泰妹開半裸蕩趴」　鄰居整晚聽嬌聲喘息氣炸

▲泰國普吉島14名外國人開比基尼半裸趴。（圖／翻攝自ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎對全球帶來相當大的影響，其中仰賴觀光業的國家幾乎重創，東南亞旅遊首選之一的泰國，截至3日午間累計1978人確診、死亡病例19人，許多觀光景點早已封鎖，雖有零散的外國人，但也都無法旅遊。日前泰國普吉島警方就破獲14人的比基尼毒趴，其中更包括3名英國人、1澳洲人、1美國人、4烏克蘭人、5泰國女子。

綜合外媒報導，泰國普吉島疫情算是相當嚴重，目前當局在該島已經實行嚴格的宵禁，然而卻有14人不理會政策，竟在房間內大開泳衣趴，警方破門時，發現多名女子僅穿比基尼或半裸，此外更起出多包古柯鹼與大麻。

警方表示，這些人不僅違反現今的宵禁法外，更因為持有毒品將會面臨嚴重的判刑，而之所以得知這群人在開趴，是因為震耳欲聾的音樂與嘻鬧聲已經讓附近居民相當不滿，因此決定報警處理，未料到裡面竟是男男女女在淫亂開趴。

當地警長表示，目前將以違反《皇家緊急狀態法》將這些人起訴，毒品部分將另外斟酌罪名並判刑。普吉島為是東南亞最熱門的旅遊勝地，陽光、沙灘、比基尼讓不少外國人喜歡前往度假，但目前因為新冠肺炎疫情，已淪為泰國第四大感染省分，當地就有71例確診，僅次曼谷。