義大利一家4口染疫「6天先後死亡」！她生前重病「不知家人全都走了」

▲義大利86歲鐵匠阿爾弗雷多（右）與妻兒全都死於新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／Lavorazione Ferro Battuto Claudio Bertucci）

記者吳美依／綜合報導

義大利北部倫巴底（Lombardy）一家4口感染新冠肺炎，86歲的鐵匠阿爾弗雷多（Blacksmith Alfredo Bertucci）與2個兒子都在3月27日病逝，77歲的妻子安潔拉（Angela Albergati）1日也不敵病魔。據悉，安潔拉生前病情已經非常嚴重，甚至不知道家人全都已經去世。

義大利日報il Fatto Quotidiano報導，46歲的克勞迪奧（Claudio）於3月27日去世，父親阿爾弗雷多、哥哥丹尼爾（Daniele）也在同一天死亡。他的母親生前已病重到不知道家人全都走了，最後於1日離開人世。

綜合《太陽報》、《紐約郵報》報導，這一家人出現發燒、咳嗽與呼吸困難等症狀，2個兒子甚至高燒超過一周，最後4人都住進沃蓋拉（Voghera）醫院。與此家庭關係密切的友人法薩諾（Massimo Giovanni Fasano）說，「我們都非常難過，這真的是個悲劇。他們都很健康、強壯。」

義大利目前累計115,242起確診、13,915死。倫巴底疫情最為嚴重，成為國內第一個實施封鎖的地方，不斷增加的病例也讓當地醫療體系逼近崩潰，幸好最近幾天新增病例數逐漸降低。

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