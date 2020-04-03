厄瓜多淪失落國度…宵禁衝突殯儀館火化時間　軍警「沿街收150倒地屍」！

▲厄瓜多疫情嚴重，甚至路邊就有死者遺體。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在北美釀成重大疫情，而在拉丁美洲也讓熱情的厄瓜多飽受感染恐懼，截至3日午間確診人數達到3163人、死亡病例120人。目前雖已經實施宵禁、封城，並且宣布國家進入公共衛生緊急狀態，但隨著疫情升溫，如今竟出現病逝者的遺體擺放街道上，景象相當怵目驚心。

根據厄瓜多當地媒體《elcomercio》報導，厄瓜多確診人數不斷攀升，嚴峻挑戰著當地的醫療體系，但各城鎮的醫院似乎已經超載，加上宵禁限制了殯儀館的營業時間，「收屍」工作無法及時處理，最後釀成病逝者的遺體沿街擺放。令人不甚唏噓的是，因為殯儀館工作時間期間工作量早已爆滿，因為其他疾病過世的大體根本來不及收，一名當地男子羅曼（Damaris Román）的父親死於心臟病，但是棺材跟殯儀館根本輪不到他們，甚至還要伴屍多日等空檔。

▲軍警出動收屍。

日前厄瓜多內政部表示，上月底從瓜亞基爾（Guayaquil）民宅中搬走100具遺體，有些人死於新冠肺炎，有些人來不及接受檢測，根本無法確定。本周厄瓜多軍警再度出動，從民宅跟街道收走150具遺體，政府發言人在電視台公開道歉，並表示願意承擔錯誤，「並且向死者家屬表達歉意」。

當地醫療專家也表示，未來厄瓜多疫情恐怕將會更嚴重，不排出將會有2500～3500人因新冠肺炎死亡，目前政府該好好為此準備。厄瓜多前衛生流行病學部長安迪諾（Fracncisco Andino）表示，厄瓜多的醫療體系早在一周前就崩潰了，最終那些人只能死在家中。