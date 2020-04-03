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川普「出於好奇」接受二檢結果出爐！　動用國防生產法下令生產呼吸器

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▲▼ 美國總統川普手舉接受2次新冠肺炎檢測的單子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普手舉寫有2次新冠肺炎檢測結果的單子。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普2日證實，他已接受第2次新冠病毒檢測，結果呈陰性，與3月受檢結果相同。他在白宮記者會提到，他接受2次檢測是出自好奇，檢測結果也在15分鐘內出爐，「我想看看它的反應到底有多快。」此外，他也利用國防生產法下令企業生產患者醫院所需要用到的呼吸器，。

CNN報導，川普2日上午接受快速檢測，過程大約花費1分鐘。他透露，「我當時就直接去上班了，沒有在現場等待結果，但大概過了14分鐘就有結果，上面寫著，總統的檢測結果呈現陰性。我做過2次檢測，這次做起來比較舒服。」

白宮官員透露，川普所接受的快速檢測方法是由美國雅培藥廠（Abbott Laboratories）所研發，可在15分鐘之內知道檢測結果。

▲▼ 紐約市曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）開設臨時醫院。（圖／路透）

▲紐約市曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）將治療「非新冠肺炎患者」。（圖／路透）

全球確診人數現已突破百萬，根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，美國是全世界疫情最慘重的國家，至少24萬4678人染疫，5911人病逝。其中紐約州狀況最為慘重，有9萬2597人感染新冠肺炎，紐約郵報指出，光是紐約市就有超過1萬人染疫住院，截至美國2日下午5時，已有1562人病逝。

談及紐約疫情，川普宣布，由美國軍方與聯邦政府將會在紐約市曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）管理臨時醫院，協助應對大量病患。值得注意的是，賈維茨會議中心屆時將用來治療「非新冠肺炎患者」，讓醫院能有空間來治療染疫者。

白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）也說，政府將發送20萬個N95口罩給紐約公立醫院體系，能在接下來這一個月從旁協助醫療人員。

此外，川普2日也利用國防生產法（Defense Production Act），下令企業生產患者醫院所需要用到的呼吸器，同時透露將利用這項法律讓通用汽車（General Motors Co）生產更多N95口罩。

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