美CDC呼籲「出門都要戴口罩」遭川普扯後腿　怒警告：秋天準備第2波大爆發！

▲川普與CDC口徑不一致，讓抗疫政策執行較緩慢。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在美國持續擴散，截至3日已經達到24萬4678人確診、死亡病例5911人，面對這樣的情況總統川普也做出旅遊限制的禁令，但錯失了防疫黃金期，白宮也警告民眾「未來兩周將會關鍵高峰期」，盡可能不要出門。但日前美國疾管中心（CDC）呼籲民眾務必戴口罩時，卻反被川普扯後腿表示，「這規定並非強制」。

綜合外媒報導，面對美國全境擴散的新冠病毒，CDC特別提出「建議所有外出者都要戴上布或是拋棄式口罩」，並且保持適當的社交距離，最新的研究更指出，新冠病毒可以在空氣中傳播6公尺左右。然而這項訊息公布之後，卻遭到總統川普的打臉，提到「這規定並非強制性的，如果有人想要這麼做（戴口罩），那可以這麼做，或是用圍巾，圍巾更好、更厚，基本上大家可以自己決定」。

副總統潘斯（Mike Pence）也表示，將會在未來幾天確定相關政策。然而美國衛生官員仍堅持認為，戴口罩可以有效降低病毒傳播。專家表示，即便戴了口罩也不該覺得「自己受到保護或是保護別人」，而是更應該在日常生活的衛生細節中謹慎，保持社交距離、勤洗手相對重要。

此外，美國CDC主任雷菲爾德（Robert Redfield）指出，美國有25％的患者都是無症狀患者，但預計疫情將會持續長達24個月，秋季恐將有第2波爆發。