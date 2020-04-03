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土耳其新冠肺炎1萬8135例　死亡數連5天創新高

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▲▼新冠肺炎,紐約移動檢驗中心防疫人員。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情持續延燒。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

土耳其今天通報2456起新冠肺炎病例、79人不治；累計確診1萬8135例，累計死亡356例。死亡病例持續攀升，已連續5天創單日新高。

根據《中央社》報導，衛生部2日在網站上公布疫情通報顯示，過去24小時對1萬8757名疑似病例進行檢測，單日採檢數創新高，其中2456例對俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應，使得累計確診病例達1萬8135例。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病疫情圖，土耳其的累計病例數居全球第10，次於美國、義大利、西班牙、中國、德國、法國、伊朗、英國、瑞士。

衛生部指出，目前共已檢測12萬5556例，累計有415例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1101、783例。

內政部今天規定，傳統巿集攤位間距必須相隔至少3公尺，為了騰出空間，販售包括衣服、玩具等非民生必須品的攤販禁止營業，而且食品必須裝袋販售，以減少消費者直接接觸商品而增加感染風險。

去年12月最早出現在中國武漢的2019冠狀病毒疾病，現在已蔓延全球至少180個國家或地區，確診逾98萬例，造成超過5萬人喪生。世界衛生組織（WHO）已宣告新冠肺炎疫情成為全球「大流行」。

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