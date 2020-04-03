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川普介入油市　美國油價暴漲25%歷來最猛

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▲石油,原油。（圖／路透社）

▲美國油價暴漲25%。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約2日專電

美國總統川普介入油市，投資人預期沙烏地阿拉伯與俄羅斯將減產，終結油價戰。紐約與布倫特油價今天分別暴漲25%、21%，創史上最大單日漲幅，但油市供需失衡疑慮猶存。

2019冠狀病毒疾病削弱能源需求之際，沙烏地阿拉伯與俄羅斯3月因減產談不攏而發動油價戰，國際油價直線下滑，面臨每桶20美元保衛戰。隨著石油輸出國家組織（OPEC）與夥伴的產油限制協議期滿，沙國4月起將每日產能拉高到1200萬桶以上。

請繼續往下閱讀...

川普今天在推特發文說，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）溝通，「我預期並希望他們會減產約1000萬桶，也許會減產更多」。川普隨後再發推文指減產「可能高達1500萬桶」。

沙烏地阿拉伯官員表示，只要20國集團（G20）其他國家也願意加入減產行列，沙國將考慮大幅減少供油。沙國同時要求OPEC與產油夥伴召開緊急會議，盼達成恢復油市均衡的「公允協議」。

受相關消息激勵，紐約西德州中級原油（WTI）期貨價格一度飆漲35%，終場大漲5.01美元，漲幅24.7%，收在每桶25.32美元。倫敦布倫特油價一度狂漲47%，終場大漲5.2美元，漲幅21%，收在每桶29.94美元。

即使如此，WTI與布倫特油價今年仍崩跌逾一半，加上疫情席捲全球，大量國家封閉國門，航空燃油需求直落，數十億人居家防疫，開車加油次數銳減，產油國減少供給能否馬上恢復油市供需平衡、支撐油價，仍待觀察。

在歐美疫情持續惡化的情況下，高盛集團（Goldman Sachs）預測，未來數週全球每日石油需求將銳減1900萬桶左右。

近期國際油價直落，過去多年欣欣向榮的美國頁岩油產業也飽受衝擊。鑽探業者懷汀石油公司（Whiting Petroleum）本週向法院聲請破產保護，成為沙烏地阿拉伯與俄羅斯掀起油價戰後率先陣亡的美國大型頁岩油廠商。

川普預定明天與美國石油業高層會面，商討對策，埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）執行長預計出席。路透社報導，川普政府不會要求美國業者減產。市場人士認為，美國如不加入減產行列，恐難改善油市供需嚴重失衡的現象。

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