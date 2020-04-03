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紐約新冠肺炎破2300死「呼吸器6天內用盡」　州長：事實就是這麼殘酷

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約新冠肺炎破2300死。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國紐約州新冠肺炎疫情惡化，單日新增432死，創疫情爆發以來新高，總數突破2300人。紐約州長古莫今天警告，依目前消耗速率，重症患者亟需的呼吸器庫存估計6天內就會用光。

根據《中央社》報導，紐約州政府最新數據顯示，全州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例達9萬2381例，連兩天增幅保持在10%；累計2373人死亡，日增22%。古莫（Andrew Cuomo）簡報時說，全州庫存2200台呼吸器，每天新增約350人需要用呼吸器救治。

他表示：「當有人需要呼吸器而你卻沒有時，那人就會喪命，事實就是這麼殘酷。我們目前的消耗速度代表庫存只夠用6天左右。」

古莫提到，紐約州已為此制定應變方案，包括調度醫院閒置的呼吸器、暫停非必要手術、用麻醉機替代、單一呼吸器分流給更多病患使用、將雙水平氣道正壓通氣（BiPAP）裝置改裝成呼吸器，並持續向各方採購呼吸器，包括中國。

除呼吸器外，紐約醫療院所也欠缺口罩、面罩、保護袍、手套等個人防護裝備。古莫說，中國執全球個人防護裝備生產牛耳是「莫大諷刺」，他敦促企業界盡快調整產線，加入個人防護裝備生產行列，紐約州政府將提供援助並溢價採購。

紐約州3月1日出現首例新冠肺炎確診病例，截至今天，62個郡全面淪陷。古莫說，疫情不只襲擊都會區，也蔓延到州內「牛比人還多」的鄉村地帶，而紐約州就是美國的縮影。

病床、人力、物資是抗疫3大支柱。紐約州持續調度呼吸器等醫療物資之際，也在多地搭建臨時醫院，並計劃將閒置的學校宿舍與飯店房間改裝成病房。另外，本地已有8.5萬名醫療專業人員擔任志工，外州也有2.1萬名醫護人員赴紐約支援。

古莫在紐約州首府阿爾巴尼（Albany）簡報時，與擔任美國有線電視新聞網（CNN）主播、兩天前確診染疫的弟弟克里斯．古莫（Chris Cuomo）視訊連線。

克里斯．古莫確診後在住家地下室自主隔離，今天仍在發燒。但古莫說弟弟氣色看起來不錯，希望藉連線破除外界迷思，讓大家知道弟弟病情逐漸好轉，「我已經說1000遍了，80%感染者會自行痊癒，你就是例子」。

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