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孩童保額重點曝光！保單可分「3大階段」：報完戶口就投保　15歲以上再補壽險額度

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▲小學，國小，放學，小學生，學生，家長，接送，走路，校園，校園安全，學校。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲父母是孩子的重要支柱，更是孩子的保障來源。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）影響民眾出門的意願，連續假期若選擇在家防疫，不妨花時間研究家人的保障是否周全，尤其家長可以替孩子規劃專屬的保單，作為兒童節禮物。公勝保險經紀人提醒，在孩子經濟獨立之前，父母是最大的支柱，因此每年都應該替自己及孩子進行保單健檢，萬一發生事故時，才可以將風險轉移，把損害降至最低，也守護最愛的家人。

根據「世界人口綜述」（World Population Review）2019年各國生育率報告指出，台灣生育率名列全球倒數第一，平均每位婦女僅生下1.218個小孩；在少子化的趨勢下，家長多少有風險意識，也有提前規劃風險的概念，對父母而言，每一個孩子都是珍貴至極。

公勝財務顧問陳蓉蓉表示，新手父母在孩子尚未出世之前，在轉變身分的同時，便可重新檢視自己的保單，也可為孩子規劃保單，尤其孩子出生「在報完戶口後」即可投保，連同父母本身的保障缺口一併調整，讓孩子與自己得到最完整的保障，安心坐月子休養，也享受新生命的喜悅。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲保險專家建議，懷孕時，就該及早規劃新生兒保單。（圖／pixabay）

兒童保單該如何規劃呢？公勝保經建議，一切要以家庭經濟能力做評估，可以針對孩童年齡分作「3大階段」規劃：

一、新生兒及學齡前兒童

公勝保經說明，新生兒時期因抵抗力較弱，容易因外在環境感染住院；成長中的幼兒容易發生意外，也容易因小傷害造成失能，所以，必須以不能承受的風險作為首要需求，像是失能險、重大傷病險、意外險，搭配基本的實支實付醫療險。

給孩子的第一份保單究竟要規劃多少才夠？公勝保經恒熙事業部經理徐筱媛表示，新生兒及學齡前兒童的保險規劃，其實可以參考成人的基本保障規劃，保障無需過高，基礎型的組合年繳保費約1.5萬至2萬元以內，即可規劃完整；若預算充足，除了提高保額，行有餘力也可以替孩子規劃教育基金。

徐筱媛說明，在選擇意外險時，建議挑選有重大燒燙傷的保單；醫療險則建議規劃2家實支實付醫療險，住院日額合計至少2000元；對新生兒而言，重大傷病發生機率低，然而若一旦發生，新式療法標靶藥物及免疫治療的費用都相當驚人，因此需要將此風險轉嫁給保險公司，建議至少投保50萬元。

至於失能險，則是近幾年較新的保障觀念，主要是保障小孩若不幸發生失能狀況，將造成家庭經濟負擔，以避免難以估計的長期費用。

▲家人，父母，小孩，家庭，孩子，照顧，教育。（圖／pixabay）

▲保險專家認為，要善加利用保險轉嫁疾病或意外的風險，避免增加家庭負擔。（圖／pixabay）

二、國小兒童保單

隨著孩子成長，往往因行為衝動或疏忽而導致意外。公勝保經建議，可以在此階段提高「意外醫療險」，甚至加保「第三人責任險」，以防孩子意外破壞公物或他人物品。

公勝財務顧問陳蓉蓉說明，目前市面上也有意外險結合了第三人責任險的保障，建議不妨多加考慮；另外，如果尚未幫孩子投保失能險，也可在此階段考慮加購。

三、高中以上青少年保單

青少年時期逐漸脫離父母開始獨立、自我意識較強，同儕活動增加，意外險中有許多商品會增加特定事故的理賠項目。公勝保經建議，可依照孩子的生活習性來調整保單，此時期的孩子大多較為血氣方剛，建議提高意外險額度，且盡量選擇「具有1至3級失能給付金」的意外險；加上孩子習慣搭乘大眾運輸工具，可選擇針對大眾運輸事故加倍理賠的意外險。

由於15歲以下孩童的保險，個人壽險、傷害險「未提供死亡理賠金」，因此，公勝保經提醒，父母別忘了替滿15歲以上的青少年補足壽險，建議以保費相對便宜的定期壽險補強額度。

▲公勝保經「給孩子第一份保單」的規劃建議。（圖／記者楊絡懸製表）

▲公勝保經「給孩子第一份保單」的規劃建議。（圖／記者楊絡懸製表）

 
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