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「台灣正在幫忙！」　美國駐日內瓦代表團大感恩：力挺台灣參與世衛

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▲▼美國駐日內瓦聯合國代表團在推特上轉推蔡總統前天宣布台灣將在全球抗疫中貢獻。（圖／翻攝自推特／The U.S. Mission to the United Nations in Geneva）

▲美國駐日內瓦聯合國代表團在推特上轉推蔡總統前天宣布台灣將在全球抗疫中貢獻。（圖／翻攝自推特／The U.S. Mission to the United Nations in Geneva）

中央社／布魯塞爾2日專電

繼歐盟執委會主席范德賴恩公開感謝台灣捐贈口罩，美國駐日內瓦代表團肯定並感謝台灣在國際對抗疫情中扮演重要角色，強調台灣理應參與世界衛生組織及世界衛生大會。

總統蔡英文日前宣布捐贈口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）1日晚間發表聲明，感謝台灣捐贈560萬個口罩，協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），非常感謝台灣此時以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。

美國駐日內瓦聯合國代表團（The U.S. Mission to the United Nations in Geneva）2日在官方推特上轉推蔡總統前天在推特宣布台灣將在全球對抗病毒中作出貢獻，包括對有需要的國家捐贈1000萬個口罩、提高奎寧產量及分享台灣對追蹤及調查疫情使用的技術。

▲▼美國駐日內瓦聯合國大使布倫博格（Andrew Bremberg）。（圖／翻攝自U.S. Mission Geneva臉書粉專影片）

▲美國駐日內瓦聯合國大使布倫博格（Andrew Bremberg）。（圖／翻攝自U.S. Mission Geneva臉書粉專影片）

美國駐日內瓦代表團肯定並感謝台灣在國際因應疫情中扮演重要角色，強調隨著疫情全球大流行，台灣理應在世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）擁有席位。

美國駐日內瓦代表團在文末標記「台灣正在幫忙」（#TaiwanIsHelping!）以及團結更強大（#StrongerTogether）。今年2月WHO召開執行委員會議時，當時美國駐日內瓦大使布倫博格（Andrew Bremberg）親自在第一線發言支持台灣，表示由於病毒迅速擴散，WHO在技術上有必要清楚納入台灣公共衛生及疫情影響的資料，並直接與台灣公衛機關合作。

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