逾6成新鮮人因疫情改變求職型態　拒赴實體徵才活動

▲新鮮人因疫情關係改變應徵方式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情造成全台無薪假持續增加，民眾減少出門、消費，負面影響衝擊各行各業，根據1111人力銀行調查顯示，今年應屆畢業的新鮮人當中，有63.7%畢業後要投入就業市場，其中包括55.2%欲找正職及8.5%欲找兼職，與去年調查的72.5%相較，今年明顯掉了近9%。整體而言，今年新鮮人求職意願不如往年。

另外，1111人力銀行也發現，新冠肺炎持續蔓延，是否改變新鮮人求職行為呢？調查顯示，有6成1坦言「受到影響」，其中包括參加線上報名徵才活動37.5%、願意嘗試視訊面試36.3%、減少參加實體徵才活動29.9%、將暫緩投遞履歷/晚點再找工作21%、改變工作型態17.1%及改變求職產業/工作10.8%。

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而在在新鮮人期待薪資部分，今年的平均期待薪資為3萬3,705元，最想投入的產業以「資訊/科技業」33.7%居冠，其次則是「教育/政府/團體」33.1%及「民生/服務」31.8%。在選擇理想中的幸福企業，新鮮人最重視的條件是薪酬制度完善57.3%、提供津貼/獎金/補助43.9%以及員工福利38.2%。

1111人力銀行總經理何啟聖表示，每年三月從各大專院校起跑的「校園徵才博覽會」，今年因為校方擔心群聚感染而紛紛取消或延期至5月再舉辦，而基於全台29萬名大專院校畢業生仍有急迫謀職需求，1111人力銀行特開闢「知名大學線上校徵版」，集合交大、清大、台科大等數十間頂尖大學，並匯流上百家知名企業職缺。若是順利找到工作可以報名「找工作送1萬元」，就職滿10個月就能無條件領取1萬元就職金，邀請好友上1111人力銀行網站，找到工作可加碼多領1,000元獎金，分享「找工作送1萬元」活動更有機會抽iPhone11。

