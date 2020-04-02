台灣曾被預言疫情第2慘！　美媒一看見「踏入台灣國門那刻…」嚇呆了

▲美國紐約中央公園充當臨時野戰醫院。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

台灣此次防疫不斷登上外媒版面。美國公共電視網報導，由於大陸台灣地緣關係，原本美國約翰霍普金斯大學一開始預測台灣疫情恐怕是全球第2慘，沒想到台灣竟然讓外界跌破眼鏡。

根據《中央社》報導，美國公共電視新聞網（PBS）《新聞時刻》（NewsHour）用7分鐘影音報導，台灣成功抗疫的內容，還以視訊追蹤多名從英國、澳洲返回台灣的民眾。

主播先介紹台灣距離中國僅約130公里，約數百萬人次往來，2019冠狀病毒疾病去年在中國開始爆發後，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最早預估台灣疫情可能僅次中國，是全球第2慘。但截至4月1日，台灣只有329例，比台灣慘重的國家與地區有80個以上。

▲桃園機場全面消毒入境旅客託運行李。（圖／桃機提供）

PBS探究報導，以視訊追蹤2名自英國與澳洲回台的民眾。從英國回台的Anna Lee，一下機就與PBS記者連線，從踏入台灣國門那一刻起，外媒透過此連線，親眼看到台灣政府的一整套防疫措施，包括在機場就要申報健康狀況，她主動告知機場人員已感冒後，又被量了一次體溫，同時進行篩檢，最後搭乘政府指派的防疫計程車，共花80美元車資（約新台幣2400元）約3小時後到家。

另一名自澳洲返台的Micky Du也透過視訊介紹14天自主隔離的生活情況，期間除了會收到衛福部疾管署的簡訊及14片口罩，防疫人員也會親自到家中關心情況。

▲桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

該報導還指出，台灣用手機追蹤自主隔離者的行蹤，還開發app讓民眾更方便買口罩，知道各地庫存量，還可以透過app知道確診病患去過的地方。

報導指出，前衛生福利部疾病管制署署長郭旭崧認為，2003年爆發的SARS讓台灣學到警訊，因此早就提前為流行病防範，能在中國大陸宣布前做出判斷，同時醫院得有30天庫存用品。

報導指出，台灣這次曾派2名醫生前往武漢，之後隨即在1月20日成立中央流行疫情指揮中心，台灣超前部署的秘訣還包括「沒相信中國政府、世界衛生組織（WHO）」。前任美國在台協會處長司徒文（William Stanton ）更表示，世衛組織一直站中國的立場發言，反讓台灣更加防範，另外不准台灣加入世衛是很愚蠢的事。

▼桃園機場投入防疫。（圖／記者李毓康攝）

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