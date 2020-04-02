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一桶原油驚見「賣負5元」！全球儲油空間快爆滿　廠商倒貼錢：把油買走

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▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

▲全世界的儲油空間即將爆滿，未來石油價格恐跌至0元以下。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

國際石油供給近期出現「史詩般」的過剩，全球所有的儲油設備很快就會爆滿，未來油價可能跌到0元以下。主要是因為新冠肺炎（COVID-19）重創全球能源需求，加上沙烏地阿拉伯、俄羅斯兩國爆發的價格戰影響，懷俄明州原油近期就出現一桶原油報價為負19美分（約新台幣負5元）的情況。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，受到新冠肺炎疫情衝擊，世界對於石油的需求已經消失，馬路幾乎沒有車子、停機坪放滿了飛機、工廠的電燈是關的，前所未有的「需求崩潰」，造成原油價格降到18年來低點。

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原油供給方面，受到沙烏地阿拉伯、俄羅斯兩國價格戰影響，加上美國的石油公司不想成為第一個停產的供應商，造成原油供給出現「史詩般」的過剩情況，未來世界所有的儲油設備恐怕很快就會存滿。

▲石油,原油。（圖／路透社）

▲分析師傑夫（Jeff Wyll）表示，未來倉庫、煉油廠、港口、貨輪以及管線都將達到極限。（圖／路透社）

路博邁集團一名高級能源分析師傑夫（Jeff Wyll）表示，這是市場釋出的一個訊息，代表原油不但沒有需求，也沒有地方可以儲存，未來倉庫、煉油廠、港口、貨輪以及管線都將達到極限，1998年以來從未發生過的事情。

報導稱，原油供應過剩正在造成一種神祕的情況，就是某些地區生產的原油每桶價格已經跌到負數，例如彭博新聞社日前就報導，懷俄明州（Wyoming）原油的報價，下跌到每桶負19美分（約新台幣負5元）。

能源分析師傑夫指出，儲存能力下降，代表某些情況下，原油生產公司不得不出錢，讓某人（某公司）把「爆倉」的原油拿走。他說，「（原油）價格正在逼迫廠商停止開採原油。」

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