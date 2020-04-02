全球航空業恐面臨倒閉潮！　IATA：需2千億美元整體紓困

▲受新冠肺炎影響，香港機場國泰航空部分航線暫時停飛。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

全球航空業受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，國際航空運輸協會（IATA）表示，3月份全球航空客運量將同比下降50%，多數航空公司現金流量不足。依照目前情況，整體航空業需高達2千億美元的政府緊急援助，才能紓困。

根據每日經濟新聞報導，歐洲最大的航空公司德國漢莎航空削減95%的運力，停飛700架飛機。北歐航空公司被迫解雇大約1萬名員工，約占員工總數的90%。澳洲航空停飛所有國際航班，約2萬人短期失業。韓國大韓航空已停飛其145架客機中的100架左右。大陸各家航空公司也所減國際航線。這次疫情對航空業的打擊不會低於2008年金融危機所帶來的影響。

▲疫情衝擊，歐洲航空業運量縮減八成（左圖1月運量、右圖4月運量）。（圖／翻攝 飛友科技Airsavvi）

國際航空運輸協會（IATA）表示，「這次疫情對航空業的打擊不會低於2008年金融危機的影響，甚至比911時期更糟，短短幾周內，航空旅行需求幾乎消失。」最新分析報告也指出，第二季度（即起到2020年6月30日止），航空公司現金流支出將高達610億元（約台幣1.8兆），季度淨虧損為390億元（約台幣1.1兆）。

國際航空業智庫亞太航空中心（CAPA）也發出一份聲明警告，除非各國政府和航空業採取一致的措施減緩危機，否則疫情可能使大多數航空公司在5月底前破產。

▲義大利目前正在考慮將快破產的義大利航空收歸國有。（圖／路透）

大陸民航專家綦琦分析，「航空公司需要大量現金流維持運營，疫情突發導致市場需求驟減，航空公司停飛航班，大量預售機票退票，抽緊航空公司現金流。」預計疫情持續下去，全球航空業將損失1130多億。可能帶來新一輪重組和洗牌，國外航空業很可能出現破產或者國有化浪潮。