貝萊德董事總經理：2020年上半經濟萎縮11%　500萬個工作失去

▲貝萊德。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國投資公司「貝萊德」（BlackRock）的董事總經理阿米爾.比薩特（Amer Bisat）表示，受到新冠肺炎疫情大爆發的影響，世界經濟可能會在2020年上半萎縮11%，並損失高達6萬億美元（約新台幣181億元）的經濟產值。他補充，雖然這不會像1930年代的經濟大蕭條那麼嚴重，但將會是全球第二大的經濟衝擊。

據《路透社》報導，全球最大投資公司「貝萊德」的董事總經理比薩特表示，新冠肺炎的疫情太過嚴重，世界經濟可能會在2020年上半萎縮11%，從背景上來說，這會比2008年環球金融危機的情況還要糟，也會「比人們估計的（1918年）西班牙流感期間發生的萎縮情況更慘」。

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比薩特還表示，「這不會像（1930年代）全球經濟大蕭條那麼嚴重，但這肯定是我們在全球看到的第二大經濟衝擊」。

比薩特將肺炎所帶來的經濟衝濟比擬為自然災害並表示，這通常會導致事後強勁復甦，雖然目前因為不清楚疫情何時能減緩，因此存在很大的不確定性，不過如果採取強而有力的政策措施，「我認為毫無疑問，之後的復甦將非常非常迅速」。

另外，比薩特也保守估計，1月至6月間，可能會失去500萬個工作崗位，如果考慮到工時減少、工資減少的部分，情況則會更加糟糕。他認為大部分國家的經濟都陷入停頓，「任何國家都非常需要國際貨幣基金組織（IMF）的保護」，目前初估全球將會損失高達6萬億美元（約新台幣181億元）的經濟產值。