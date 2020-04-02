第八度獲金管會認可！保德信人壽再奪「模範壽險公司」紀錄　6大高標準指標全通過

▲保德信人壽第八度獲金管會認可為「模範壽險公司」。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

保德信人壽第八度獲金管會認可為「模範壽險公司」，不僅超越其創造的七度模範紀錄，更是唯一連續4次獲金管會認可的壽險公司。對此，保德信人壽表示，屢次獲此榮耀的關鍵之一，來自於客戶堅定的信任與支持。

金管會為了提倡健全的保險市場，於「保險商品銷售前程序作業準則」第21條規定中，設立了6項指標評鑑壽險公司，分別為資本適足率、申訴率、保單繼續率、法令遵循、保單簽署人員資格，以及推動社會公益表現優異等。

在這6大指標中，皆通過高標準的檢視與審查，才能獲得「模範壽險公司」的認可。保德信人壽多次獲得金管會肯定，展現出保德信的高嚴謹度與自我要求，其中，「高保單繼續率」與「低保戶申訴率」最能反映保德信壽險顧問專注保障規劃，並以客戶需求為優先的專業服務品質。

▲保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。（圖／保德信人壽提供）

保德信人壽說明，公司專業的業務團隊始終與客戶並肩前行，堅持為客戶提供保險保障與優質的服務，即使面對瞬息萬變的艱難挑戰，仍然秉持高標準，持續讓正確的保險觀念照顧更多的家庭。

此外，透過創新的商品設計及強化客戶與通路的服務，保德信人壽表示，2019年初年度保費收入較2018年成長逾40%，顯示堅強實力及來自客戶的信任與支持。

保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）表示，非常榮幸第八度受到金管會肯定，獲得「模範壽險公司」的榮譽，對全體內外勤同仁是莫大的鼓舞，「我們之所以能夠持續追求卓越，是因為始終秉持『照顧人』的初衷，透過專業的壽險顧問、多元通路業務團隊及優質的內勤團隊，不斷專注保障需求、持續優質服務，協助客戶獲得財務安全與心靈平和。」