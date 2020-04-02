工程師轉加盟「巷弄手搖飲」　新創思維號召「文創市集」成社區中心

▲Blay創辦人CJ Chiang。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

位在板橋火車站附近的民權路202巷弄中，有一家「巷弄手搖飲」，老闆正是新創旅行交友app「Blay」的創辦人CJ Chiang，並用新創思維來號召「文創市集」，期望將「巷弄手搖飲」打造成社區中心，首場《枋橋202巷仔町迷你市集》就在4月5日登場。

Blay是一個旅行交友app，兼具即時航班動態推播功能，創辦人CJ Chiang因為熱愛旅遊、喜愛學習不同文化，甚至放棄百萬年薪的工程師工作，轉攻開發旅行交友app，時至今日，Blay在全球已經累積超過15萬會員，並在2018年獲得東京交通運輸新創高峰會的微軟大獎。

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▲CJ Chiang轉加盟「巷弄手搖飲」。（圖／記者姚惠茹攝）

工程師轉加盟「巷弄手搖飲」

CJ Chiang分享，新創這條路不好走，甚至賺不到錢，但也正因如此而不斷激發自己的潛能，而由於媽媽留了一棟老房子，他想著台灣最厲害的三項產業就是醫療、半導體、珍珠奶茶，但因為自己沒有做過食品業的經驗，所以選擇加盟手搖飲。

CJ Chiang表示，自己花一個月的時間就學會怎麼開珍珠奶茶店，並學習每個位子的大大小小事務，用最短的時間建立自已的團隊，還說雖然是加盟手搖飲料店，但卻是用新創思維來開店，因為自己想要做的不僅是飲料店，而是經營整個社區。

CJ Chiang進一步表示，這樣的思維源自於自己在英國生活多年的經驗，因為當地小小社區都會有餐飲店，化身為居民的活動中心，成為社區民眾聚集的場所，因此就希望可以在這個民權路202巷的巷弄之中，打造一個這樣的社區中心。

▲CJ Chiang用新創思維號召文創市集，並透過街坊鄰居票選熱門選項。（圖／記者姚惠茹攝）

用新創思維號召文創市集

CJ Chiang分享，為了讓「巷弄手搖飲」成為社區民眾齊聚的中心，自己就想到可以來做文創市集，用新創思維號召街坊鄰居響應，並因為「巷弄手搖飲」的客流量高，而且多是社區內的居民，因此首先就在店裡讓來客票選想要的擺攤商家。

CJ Chiang表示，透過街坊鄰居票選出甜點、飾品、小玩具的選項，剛好這個巷弄的居民其實都已經來到二代年輕人，因此很快也號召到文創市集團隊，並決定在4月5日舉辦首場《枋橋202巷仔町迷你市集》，未來每兩週都會舉辦一次文創市集，凝聚社區向心力。

CJ Chiang指出，這次文創市集邀請到《racer.co》，是創立於2018年的台灣街頭新創品牌，以復古、戶外、穿搭為出發點，注重圖案的設計排版和穿著舒適，追求創新的設計；以及《花譜》的花藝設計工作室，主要是乾燥花設計為主。

CJ Chiang進一步指出，小玩具邀請到《toytoybuy偷偷買玩具》，專門販售經典復古及搞怪玩具，像是風火輪小汽車、美系90s玩具，以「小時候大人只告訴我們趕快長大，卻從來沒有人要我們好好珍惜童年」為訴求，期望玩具都有最適合的好主人；還有《PENNY LANE移動甜點》的點心選項。

▲首場《枋橋202巷仔町迷你市集》就在4月5日登場。（圖／業者提供）

▲文創市集邀請到專門販售經典復古及搞怪玩具的《toytoybuy偷偷買玩具》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲文創市集邀請到台灣街頭新創品牌《racer.co》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲文創市集邀請到《PENNY LANE移動甜點》。（圖／業者提供）

▲文創市集邀請到《花譜》的花藝設計工作室。（圖／業者提供）

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