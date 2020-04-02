抗疫大作戰　避免人擠人！保持社交距離　5月報稅國稅局6招備戰

▲5月申報所得稅時期，不少民眾擠入申報地點臨櫃報稅，增加新冠肺炎感染風險，所以國稅局現在也要開始因應與備戰。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

五月申報綜合所得稅，往年會湧入不少人潮臨櫃申報，部分稽徵所、國稅局甚至一日可湧入千人，人流相當可觀。在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐之際，中央流行疫情指揮中心也建議，室內不要超過100人、室外也不要超過500人，且室內也要保持社交距離1.5公尺。對此，國稅局積極備戰，祭出六招抗疫、避免報稅人擠人、減少群聚感染的風險。

一，網路取號、室外搭帳棚，室內保持100人

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為了因應民眾報稅，財政部賦稅署署長李慶華表示，民眾可以多利用「網路取代馬路」盡量在家裡申報完成。但是如果有民眾必須、非得要國稅局臨櫃申報，國稅局表示，除了必須量體溫、戴口罩才能入內之外，也準備好室外帳篷分散人流。國稅局表示，民眾也可多加利用線上取號，等到快輪到自己的時候再到現場即可，減少群聚機會和等候的時間。

但應該如何線上取號呢？過往只要3步驟就可完成。

●出門前透過手機或電腦到各區國稅局網站，屆時各局國稅局會建立取號及服務專區，就可以瀏覽各區國稅局、各分局所的排隊情形。

●納稅義務人可預估到達報稅地點的路程和時間，透過「線上取號」輸入手機號碼，取得QR Code條碼，民眾可擷取條碼螢幕畫面或者將條碼列印出來。

●等到了報稅地點，就可以用報稅地點的「條碼機」掃碼，就可以依序等待叫號。

國稅局官員表示，而且即使過號也沒關係，在現場呼叫3位之後可以直接插入，不用重新取號。

二，地板畫線、座位蓮花座，保持社交距離

國稅局官員表示，除了要保持室內100人之外，報稅民眾間也要保持1.5公尺的社交距離。所以國稅局會在地板、地磚上畫上等待標誌，分隔等待民眾的距離。座位區方面，過往一整排的座位民眾都可以坐著等待，今年國稅局也會計算距離，部分座位不開放給民眾坐，確保等待民眾可以保持「適當的距離」。

▲為了保持社交距離，國稅局也在報稅地點畫標誌、座位區規劃限坐等，往年人擠人情況今年就不會再見。（圖／記者林敬旻攝）

三，加班時段增加、協助處理民眾報稅

每到5月申報所得稅時期，5月1日和最後一日（今年是6月1日）人流最多，國稅局及報稅地點的員工5月1日中午都會不休息加班收件；最後一日也會加班到晚上7點。但是，因應人流並且保持室內100人以下，國稅局處理民眾報稅的速度可能會下降，李慶華表示，今年國稅局也會增加加班時段，協助民眾可以在期限內完成報稅。

四，強化網路報稅，免臨櫃就能報稅

但實際上，財政部最大的希望，還是民眾在家自己網路申報，過去的網路報稅申報方式就是「自然人憑證」、「健保卡＋註冊密碼」以及「身分證字號＋戶口名簿戶號＋查詢碼」。

但是部分的民眾因為家中無讀卡機很難使用健保卡報稅，也沒有申請自然人憑證，所以仍得要到國稅局或其分局所臨櫃取得「查詢碼」，增加臨櫃的負擔、也喪失了網路報稅的美意。

所以今年財政部與四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利店）合作，四大超商的多媒體事務機（Kiosk）利用健保卡＋密碼，就可以取得「查詢碼」，取得之後再透過「身分證號碼＋戶口名簿+出身年月日+查詢碼」在家完成網路報稅。

▲今年民眾可以透過超商的多媒體事務機取得查詢碼，不用讀卡機就可以在家完成報稅，不用親自到國稅局。（圖／業者提供）

五，實名登錄等，可事後追蹤人流

南區國稅局表示，近期已經發展了門禁的實名登錄機制，可以事後追蹤人流，今年也考慮運用在5月申報所得稅上，達到防疫100%。官員表示，即使事前準備完全，但若萬一發生感染情況時，也可以透過實名登錄的方式，追蹤感染源和追蹤接觸者，避免在社區之中擴散。

六，透過ip位址確認報稅地點 在家(免臨櫃)報稅者可特殊獎勵或抽獎

李慶華表示，賦稅署也正在研擬，如果不是「臨櫃」網路報稅的民眾，而是在家用自己的電腦報稅者，研議給予「特別」的獎勵或是抽獎活動。但是同樣是網路報稅，如何知道是否在不是到國稅局及其所屬稽徵單位「臨櫃」網路申報或者自己在家網路申報？李慶華表示，透過ip位址可以判別，區分是否自己在家申報還是國稅局臨櫃網路申報。