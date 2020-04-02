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「保險套將短缺上億個」　泰國、馬國最大工廠產量告急！

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▲▼ 全世界最大保險套公司27日復工，防疫期間，員工上班規模50%。（圖／翻攝　一秒時光）

▲位於來西亞全世界最大保險套公司近日復工，產能只有一半。（圖／翻攝　一秒時光）

記者任以芳／綜合報導

受疫情衝擊，日前馬來西亞最大保險套製造商才復工復產，這段期間，都由泰國最大保險套生產商承擔全球訂單。根據外媒最新消息指出，泰國產量已經告急，未來全世界保險套可能面臨短缺情況。

▲▼泰國最大保險套工廠生產到極限，未來全球保險套產量告急。（圖／翻攝　泰國立邦橡膠工業公司官網）

▲泰國最大保險套工廠產能到極限，未來全球保險套存量告急。（圖／翻攝　泰國立邦橡膠工業公司官網）

目前，泰國最大的保險套生產商，產能已經到達最極限，主要是受新冠肺炎疫情封鎖措施影響，其他各國暫停生產製造商的訂單通通轉單到泰國，當地最大的立邦橡膠工業公司(Thai Nippon Rubber Industry)幾乎24小時趕工，還是無法負荷。立邦負責人表示，「我們一直收到來自客戶更多的訂單，直到9月份將滿負荷運轉。」預計今年將生產多達19億個保險套，比其平均年產量增長27%。

▲▼ 馬來西亞康樂集團復工，全世界短缺1億個保險套。（圖／翻攝馬來西亞康樂集團官網、路透社　）

▲ 馬來西亞康樂集團（Karex）復工產能減半，未來，全球短缺1億個保險套。（圖／翻攝馬來西亞康樂集團官網）

另外，新冠肺炎疫情產生的「蝴蝶效應」持續發酵，位於馬來西亞全球最大的保險套製造商康樂公司（Karex）「生產全球五分之一的保險套」。受疫情衝擊，先前停產一周多，近日復工後，上線工人只有50%，產能無法火力全開。根據路透社指出，康樂公司發出最新示警，全球將面臨避孕套供應短缺，目前庫存量只能再維持兩個月，預計產能缺口達到上億個。

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