東京單日增97例創新高！安倍送「每戶2片布口罩」防疫…日網轟：浪費納稅錢

▲日本首相安倍晉三。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

日本東京2日新增97例新冠肺炎(COVID-19)確診,單日新增個案數再度創新高。面對疫情升溫,日本首相安倍晉三1日宣布的「每一戶發放2個布口罩」政策,但此一作法慘遭日本網友圍剿,除了質疑布口罩阻擋病毒的有效性,一戶2片的數量分配也相當不足,怒罵這根本就是在浪費人民的納稅錢。

綜合路透、NHK報導,日本各地確診人數仍持續攀升,如今以東京都的疫情最為慘重,截至2日,東京都已有684人染疫。在新增的97例個案當中,有21與東京都台東區永壽綜合醫院群聚感染有關,另有15人與新宿區慶應義塾大學醫院有關。

談及疫情擴散,專家31日就已經公開警告,日本如今正處於醫療危機邊緣,但安倍政府認定現在還不是宣布緊急狀態的時刻。到了1日,安倍晉三戴著白色布口罩宣布「一戶發放2個布口罩」政策,並自下下周起發放口罩,疫情嚴重地區的家庭將會優先拿到,「布口罩不是拋棄式的,可以利用肥皂清洗,重複使用」,解決口罩數量不足的問題。

只不過,此一作法被日本網友怒轟,直指對安倍晉三的危機處理方式感到越來越失望,布口罩能否有效阻擋病毒、一戶2個的數量分配都遭到質疑,讓「#アベノマスク (#AbeMask)」成為如今推特最熱門的話題之一。

部分網友提到,與其拿到布口罩,寧願政府發現金,「這完全是在浪費納稅人的錢」、「若家裡人數超過2個人,那該怎麼辦」。

#アベノマスク Ridiculous. Two masks per one family. It's only one time gift to the people from the Japanese Government. Maybe its time for MR PM to Leave . pic.twitter.com/u8vAqVadeG