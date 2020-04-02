東京單日增97例創新高！安倍送「每戶2片布口罩」防疫…日網轟：浪費納稅錢

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京2日新增97例新冠肺炎（COVID-19）確診，單日新增個案數再度創新高。面對疫情升溫，日本首相安倍晉三1日宣布的「每一戶發放2個布口罩」政策，但此一作法慘遭日本網友圍剿，除了質疑布口罩阻擋病毒的有效性，一戶2片的數量分配也相當不足，怒罵這根本就是在浪費人民的納稅錢。

綜合路透、NHK報導，日本各地確診人數仍持續攀升，如今以東京都的疫情最為慘重，截至2日，東京都已有684人染疫。在新增的97例個案當中，有21與東京都台東區永壽綜合醫院群聚感染有關，另有15人與新宿區慶應義塾大學醫院有關。

談及疫情擴散，專家31日就已經公開警告，日本如今正處於醫療危機邊緣，但安倍政府認定現在還不是宣布緊急狀態的時刻。到了1日，安倍晉三戴著白色布口罩宣布「一戶發放2個布口罩」政策，並自下下周起發放口罩，疫情嚴重地區的家庭將會優先拿到，「布口罩不是拋棄式的，可以利用肥皂清洗，重複使用」，解決口罩數量不足的問題。

只不過，此一作法被日本網友怒轟，直指對安倍晉三的危機處理方式感到越來越失望，布口罩能否有效阻擋病毒、一戶2個的數量分配都遭到質疑，讓「#アベノマスク （#AbeMask）」成為如今推特最熱門的話題之一。

部分網友提到，與其拿到布口罩，寧願政府發現金，「這完全是在浪費納稅人的錢」、「若家裡人數超過2個人，那該怎麼辦」。