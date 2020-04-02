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求助多國「被塑膠」！只有台灣伸援手　帛琉代表：真的是朋友

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實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎的疫情十分嚴重，導致多國的醫療匱乏。台灣的邦交國「帛琉」先前也因為要防堵疫情，進而向多國尋求協助，豈料竟被大家「塑膠」，苦等不到回應，只有台灣願意伸出援手。帛琉常駐聯合國代表Ngedikes Olai Uludong稍早就在推特上大表謝意，「謝謝台灣，你知道你的朋友是誰」。

Ngedikes Olai Uludong稍早在推特上發布貼文表示，「帛琉一直在向全球尋求幫助，但除了台灣以外，都沒有人回應」。她還感慨說道，雖然各國的所有專家都建議要「檢測、檢測、檢測」，但根本就沒人願意幫助他們。

▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼新光醫院協助遠距教學採檢。（圖／記者徐斌慎攝）

▲視訊遠距採檢。（圖／新光醫院提供）

因此，當台灣大方伸出援手幫助帛琉時，Ngedikes Olai Uludong非常感動，更認為這才是真的朋友，「謝謝台灣，你知道你的朋友是誰」。

在此之前，曾有一名駐帛琉的美國籍醫療人員疑似感染新冠肺炎，當時台灣在接獲通報後，就由新光醫院感染科醫師透過視訊的方式來協助採檢，所幸最後結果為陰性。而帛琉總統當時就親自公開稱讚台灣，感謝台灣協助防疫。

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