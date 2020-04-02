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防堵無症狀傳染！川普考慮要求美國民眾「公共場所戴口罩」

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國參議員透露，總統川普贊成戴口罩的意見，仍在考慮是否列入防疫指導方針。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨籍參議員圖米（Pat Toomey）於1日表示，總統川普贊同民眾在公共場所應配戴口罩。美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，由於無症狀感染的病例增多，因此考慮調整防疫建議。國家衛生研究院的頂尖傳染疾病學者弗契（Anthony Fauci）透露，他也傾向同意這項政策，但醫療人員的口罩供應仍是一大擔憂。

《政客》（Politico）報導，圖米1日下午與川普討論口罩議題，他在會後表示，總統「贊同這個想法，正在研究是否應該把這個建議納入指導方針。他對此抱持開放態度，我想，他想要等到團隊給予更多正式的建議。」

圖米強調，總統尚未做出任何決定，「但他很仔細地聆聽我的論點，也意識到越來越多人認為，我們應該鼓勵在公共場所戴口罩。」他預計2日將與CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）討論此事。

川普當天稍晚也在記者會上提到，把臉部遮住「是個不錯的主意」，「我的感覺是，如果大家想要這麼做，這件事肯定不會造成傷害。我會說，就去做吧。如果你出去的時候不想戴口罩，就用圍巾。」

圖米與科羅拉多州的民主黨參議員班納特（Michael Bennet）合作推動在公共場所戴口罩，他們認為，CDC的支持有助於克服社會障礙。班納特提到，「我從個人的經驗中得知，身邊沒有任何人戴口罩，我卻戴著口罩走來走去，感覺很尷尬。這也是我認為CDC的介入很重要的原因之一。」

▲▼美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）傾向要求民眾在公共場所戴口罩，但仍憂心醫療人員的防護設備不足。（圖／達志影像／美聯社）

此前，WHO、CDC等公衛組織、政治人物與專家學者都主張口罩無助預防感染，呼籲民眾應該勤洗手、維持社交距離，把口罩留給真正需要的第一線醫護人員。但是如今由於無症狀感染的現象頻傳，美國公衛當局開始考慮改變防疫方式。

美國傳染疾病權威弗契也提到，他「傾向」建議大眾戴口罩，白宮新冠肺炎工作小組也正考慮發布相關指導方針，但其中一個最大的顧慮就是第一線醫療人員的防護設備短缺問題。

CNN報導，白宮顧問康威（Kellyanne Conway）於1日強調，CDC改變指導方針的可能性「依然是假設性的」，但「正在積極考慮中」，「我們必須增加醫療人員與第一線急救人員的醫療設備供應量，請尊重這項事實。」
 

►「該不該戴口罩」美國也在吵　川普建議：「以圍巾代替」效果會很棒！

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