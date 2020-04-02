日女住院醫染疫後「工作4天」　49醫護遭連累隔離14天...醫療體制瀕崩塌

▲作為收治流行病患者的重點醫院，橫濱市立市民醫院出現一名女住院醫師確診。（圖／取自橫濱市立民醫院）



記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎持續升溫，日本疫情也逐漸失控，進而導致醫療系統不堪負荷，沒想到在這樣的非常時期，被政府指定為流行病醫療機關的橫濱市立市民醫院卻傳出，有一名20多歲的女性住院醫師確診新冠肺炎。由於該名女住院醫師在確診前，曾經跟多名同事一起吃飯、相處，導致院內4名指導醫師與45名住院醫師因曾與她有過密切接觸，被迫在家隔離，使院內瞬間少了許多人力。

根據《日本放送協會》報導，橫濱市2日新增9例確診案例，有於民間醫院工作的20多歲放射科技師、20多歲的打工族、職業尚待確認的30多歲女性、30多歲男上班族、30多歲自營業者、50多歲男上班族以及2名60多歲職業仍待確認的男性，此外還有一人是服務於流行病指定機關「橫濱市立市民醫院」的20多歲女性住院醫師。

據悉，這名女住院醫師26日開始出現流鼻水、嗅覺與味覺遲緩的症狀，然而由於症狀輕微，因此該名女住院醫師並未放在心上，持續在院內正常工作，直到1日才接受檢查，採檢結果確認為陽性。為此，醫院在1日已經全方面進行消毒作業。院方目前匡列該名住院醫師發病後曾接觸過的7名病患，對這7名病患進行健康狀態觀察。而院內另外4名指導醫師與45名住院醫師則因曾與該住院醫師有密切接觸，被告知必須在家中隔離，嚴重影響到醫院收治病患。

另一方面，雖然該住院醫師服務的醫院是流行病指定醫療機關，但是先前並沒有到過收治新冠肺炎病患的大樓，因此排除是在院內感染的可能性。