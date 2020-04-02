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新冠確診「發病前1至3天」即可傳染他人！　美國疾管局最新研究出爐

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▲▼疫情爆發後，紐西蘭街頭許多民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲該研究1日發布在美國疾病管制預防中心的「死亡率與發病率週報」（Morbidity and Mortality Weekly Report）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情迄今已奪走4.7萬條人命，光是美國就有5千多人死亡。根據美國疾病管制預防中心（CDC）1日發布的最新研究，限制出現症狀患者接觸外界的舉措，可能無法有效防堵疫情，因為染疫者在發病前1至3天就能傳染給其他人。

路透報導，美國疾病管制預防中心針對新加坡1月23日至3月16日的243起確診病例進行研究，發現7起群聚感染很有可能是「無症狀傳染」，且在其中4個可追溯感染日期的感染群之中，「無症狀傳染」的時間點就在感染者出現症狀前的1至3天。

研究人員坦言，這些發現讓疫情控制顯得難上加難，影響範圍與無症狀傳染的程度與時間有關，但到目前為止，一切情況都還有待確認，建議衛生官員在追蹤調查接觸史時，應該把發病前一段時間納入考量，以便應對無症狀傳染的可能性。

只不過，美國疾病管制預防中心表示，儘管每個案例都經過詳細調查，仍有未知感染源引發群聚感染的可能，且不確實的案例通報也是受影響的因素之一。

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